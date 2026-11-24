Policijska uprava splitsko-dalmatinska pokrenula je opsežan postupak javne nabave uredskog namještaja, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 500.000 eura bez PDV-a, odnosno 625.000 eura s PDV-om. Nabava je podijeljena u četiri grupe i obuhvaća drveni uredski namještaj, uredske stolce, metalni namještaj te opremanje kuhinjskih prostora. Prema dostupnoj dokumentaciji, riječ je o nabavi, dostavi i montaži, a ne samo o kupnji pojedinačnih komada opreme.

Postupak je objavljen 13. studenoga 2026. godine, dok je rok za dostavu ponuda određen za 14. prosinca u 12 sati. U dokumentaciji se kao mjesto izvršenja navodi područje Splita, a predviđeno trajanje ugovora iznosi 90 dana od njegova obostranog potpisivanja. Sama objava natječaja ne znači da je iznos od pola milijuna eura već potrošen, nego predstavlja procijenjenu vrijednost opreme koju policija planira nabaviti.

Četiri grupe opreme, najveći dio za drveni namještaj

Financijski najvrjednija grupa odnosi se na drveni uredski namještaj, za koji je predviđeno 250.000 eura bez PDV-a. U tom dijelu nabave nalaze se različiti uredski stolovi, ormari i ormarići, odnosno oprema koja se koristi u svakodnevnom administrativnom i operativnom radu. Time je polovica ukupne procijenjene vrijednosti namijenjena upravo ovoj kategoriji.

Za uredske stolce predviđeno je dodatnih 100.000 eura, dok je isti iznos planiran i za metalni uredski namještaj. Preostalih 50.000 eura odnosi se na kuhinjski namještaj. Iako pojedinačne kategorije predstavljaju znatne iznose, bez cjelovitog uvida u količine i tehničke specifikacije nije moguće izračunati koliko će pojedinačni stolac, ormar ili stol doista stajati.

Neće odlučivati samo najniža cijena

Zanimljivo je da u dvije financijski najveće grupe, onima za drveni namještaj i stolce, cijena ne predstavlja jedini kriterij odabira. Prema objavljenim uvjetima, cijena nosi 75 posto bodova, dok preostalih 25 posto otpada na rok isporuke. To znači da ponuđač s najnižom cijenom ne mora nužno ostvariti najveći broj bodova ako drugi ponuditelj ponudi povoljniji rok isporuke.

Takav pristup može biti važan za naručitelja koji opremu treba osigurati u određenom vremenskom razdoblju. No, konačna isplativost nabave ovisit će o količinama, kvaliteti isporučene robe, jamstvenim uvjetima i stvarno postignutim cijenama. Tek nakon otvaranja i pregleda ponuda moći će se utvrditi koliko je tržište spremno ponuditi za traženu opremu.

Ostaje pitanje koliko će policijskih prostora biti opremljeno

U javnom sažetku nabave nije navedeno koliko će se pojedinih policijskih postaja, odjela ili službi opremiti novim namještajem. Također nije jasno odnosi li se nabava na sveobuhvatnu obnovu pojedinih prostora ili na redovito obnavljanje dotrajale opreme u više ustrojstvenih jedinica. To su podaci koji bi omogućili precizniju procjenu opravdanosti planiranog ulaganja.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska pokriva veliko područje s brojnim policijskim postajama i različitim službama, pa ukupni iznos nabave sam po sebi ne otkriva koliko će pojedino radno mjesto biti opremljeno. Za potpunu sliku potrebno je utvrditi točan broj naručenih komada namještaja te njihove prosječne jedinične cijene. Do tada je najpreciznije govoriti o nabavi procijenjenoj na pola milijuna eura, a ne o već realiziranoj potrošnji.