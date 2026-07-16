Splitska policija otkrila novi val prijevara: "U slučaju ovakvog poziva odmah prekinite razgovor. Pozovite 192"

Splitska policija upozorava građane na novi val prijevara usmjerenih prema osobama starije životne dobi. Policijski službenici su u posljednjih deset dana u tri navrata pravodobnim postupanjem spriječili dovršetak prijevara počinjenih po istom obrascu, pronašli osumnjičene osobe, kazneno ih prijavili te građanima vratili njihov novac.

Unatoč intenzivnim aktivnostima policije na terenu i upozorenjima građanima, zaprimljene su prijave još dviju prijevara, a ukupna šteta iznosi 38.500 eura.

U prvom slučaju, 14. srpnja 2026. godine oko 15 sati, 77-godišnjakinju je telefonom kontaktirala osoba koja se, plačući, predstavila kao njezina kći i rekla da je slomila nogu. U razgovor se potom uključio muškarac koji joj je kazao kako je potrebna hitna operacija kako njezina kći ne bi ostala bez noge.

Oštećena je nepoznatoj osobi predala 7.000 eura i zlatni nakit, čime joj je pričinjena ukupna šteta od 10.000 eura.

U drugom događaju, 15. srpnja 2026. godine oko 9 sati, 89-godišnjaka je na kućni telefon nazvao muškarac koji se predstavio kao liječnik te mu rekao da njegovoj kćeri treba hitna operacija koju je potrebno unaprijed platiti.

Oko 10 sati na njegovu adresu došla je nepoznata muška osoba kojoj je predao 28.500 eura.

Splitska policija ponovno upozorava građane da liječnici, policijski službenici i druge službene osobe telefonom ne traže predaju gotovine ili nakita radi liječenja člana obitelji.

U slučaju ovakvog poziva potrebno je odmah prekinuti razgovor, nazvati člana obitelji na broj koji već poznajete te o događaju obavijestiti policiju na broj 192.

Posebno se pozivaju članovi obitelji da o ovom načinu prijevare razgovaraju sa starijim osobama i upozore ih da novac i vrijednosti ne predaju nepoznatim osobama.