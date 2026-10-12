SPLITSKA POLICIJA OTKRILA JEZIVE DETALJE: Ženi prijetio smrću sa sjekirom u ruci, tukao je i zaključavao u stanu!

Splitsko-dalmatinska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 55-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za niz kaznenih djela počinjenih na štetu ženske osobe. Među njima su nasilje u obitelji, tjelesna ozljeda, prijetnja i protupravno oduzimanje slobode.

Policija je za slučaj doznala posrednim putem, nakon što je zaprimila informaciju o mogućem nasilju nad ženom. Policijski službenici odmah su otišli na adresu njezina stanovanja, gdje su s njom obavili razgovor.

Istodobno je pokrenuta potraga za muškarcem kojeg se povezivalo s nasiljem, a policija je organizirala i čuvanje žrtve kako bi osigurala njezinu sigurnost do pronalaska osumnjičenika. Utvrđeno je da je žena zadobila lakše tjelesne ozljede.

Prijetio joj sjekirom, udarao je i razbijao namještaj

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, sumnja se da je 55-godišnjak 7. i 8. listopada 2026. godine bio agresivan prema žrtvi, udarao je po tijelu i razbijao namještaj u kući.

Posebno uznemirujući detalj odnosi se na prijetnju smrću koju joj je, prema sumnjama policije, uputio dok je u ruci držao sjekiru.

Istražitelji također sumnjaju da je muškarac u nekoliko ranijih navrata ženu protiv njezine volje zaključavao u stanu, čime joj je protupravno ograničavao slobodu kretanja.

Policija ga pronašla i uhitila

Policijski službenici ubrzo su pronašli 55-godišnjaka i uhitili ga, nakon čega je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje.

Po završetku istraživanja, u nedjelju 11. listopada, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.