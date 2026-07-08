Splitska policija oduzela devet električnih romobila: Među vozačima i maloljetnici, evo što im prijeti

Policijski službenici tijekom svakodnevni kontrola prometa nastavljaju i nadzor vozača koji upravljaju osobnim prijevoznim sredstvima, odnosno električnim romobilima.

U ponedjeljak tijekom dana na području Kaštela privremeno su oduzeta tri električna romobila koja imaju veću snagu motora od dozvoljene i mogu razviti brzinu veću od 25 km/h.

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Oko 11 sati u Kaštel Lukšiću zaustavljen je 26-godišnji vozač električnog romobila koji tijekom vožnje nije nosio zaštitnu kacigu. Od 26-godišnjaka je privremeno oduzet električni romobil i kažnjen je zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Oko 11,10 sati u Kaštel Kambelovcu zaustavljen je 29-godišnjak koji je električnim romobilom koji može razviti brzinu veću od 25 km/h upravljao bez zaštitne kacige. Romobil je oduzet, a vozač kažnjen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Oko 14, 30 sati u Kaštel Gomilici zaustavljen je 49-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom bez zaštitne kacige. Električni romobil je oduzet, a vozač je prekršajno kažnjen zbog počinjenja dva prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Također, na području Splita, tijekom istog dana, privremeno je oduzeto šest električnih romobila.

Oko 19.55 sati u Ulici Domovinskog rata zaustavljen je 25-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom koji može razviti brzinu veću od 25 km/h. Od njega je privremeno oduzeto vozilo, a zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama prekršajno je kažnjen.

Oko 20 sati u Ulici Domovinskog rata zaustavljen je maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom. Romobil je privremeno oduzet, a protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog trajnog oduzimanja vozila.

Također oko 20 sati u Ulici Domovinskog rata zaustavljen je 49-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom koji može razviti brzinu veću od 25 km/h. Vozilo je privremeno oduzeto, a zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama prekršajno je kažnjen. Nadalje, oko 21.20 sati u Ulici Domovinskog rata zaustavljen je maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom. Vozilo je privremeno oduzeto te će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog trajnog oduzimanja vozila. Oko 21.30 sati u Ulici Domovinskog rata zaustavljen je još jedan maloljetnik koji je upravljao električnim romobilom. Romobil je privremeno oduzet, a protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog trajnog oduzimanja vozila.

Oko 21.49 sati u Ulici Domovinskog rata zaustavljen je 46-godišnjak koji je upravljao električnim romobilom. Vozilo je privremeno oduzeto, a zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama prekršajno je kažnjen.