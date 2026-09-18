Splitska policija objavila važnu informaciju, tiče se svih vozača

Splitska policija obavještava građane da će se u utorak, 22. rujna 2026. godine, zbog održavanja I. etape međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2026, prometnice na trasi utrke etapno zatvarati. Očekuju se privremeni zastoji i povećano opterećenje prometa.

"Pozivamo građane da se pravodobno upoznaju s trasom utrke i okvirnom satnicom prolaska natjecatelja te da svoja putovanja planiraju unaprijed. Vozačima savjetujemo da u navedenim terminima koriste alternativne pravce, računaju na moguće zastoje i dodatno vrijeme putovanja te da, kada je to moguće, izbjegavaju prometnice na trasi neposredno prije i za vrijeme prolaska utrke.

Vozače pozivamo da ne ostavljaju vozila na trasi utrke. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i razumijevanje te da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju, naredbe, upute i smjernice policijskih službenika te upute pripadnika redarske službe organizatora utrke.

Na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske u utorak, 22. rujna 2026. godine, održat će se I. etapa međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2026, na relaciji Split - Seget Donji.

Start zatvorene vožnje bit će na splitskoj Rivi u 11.45 sati. Nakon pet kilometara vožnje kroz Split, start utrke bit će u Ulici Domovinskog rata u 11.57 sati.

Etapa je duga 167 kilometara. Prvi prolazak biciklista kroz cilj u Segetu Donjem očekuje se oko 15.00 sati, nakon čega se utrka nastavlja kružnom trasom preko Segeta Gornjeg, Prapatnice, Prgometa, Labina, Plana i Trogira. Dolazak biciklista na završni cilj kod Turističkog ureda u Segetu Donjem očekuje se oko 15.55 sati", pojašnjavaju iz PU SD.

Trasa zatvorene vožnje kroz Split:

Trg Franje Tuđmana (Riva) - Trumbićeva obala - Branimirova obala - Obala kneza Branimira - Šetalište Ivana Meštrovića - Gunjačina - tunel Marjan - Kaštelanska ulica - Ulica Hrvatske mornarice - Ulica Domovinskog rata.

Trasa utrke:

Split - Stobreč - Podstrana - Žrnovnica - Srinjine - Tugare - Gata - Zvečanje - Blato na Cetini - Trnbusi - Nečaj - Bisko - Dugopolje - Koprivno - Veliki Bročanac - Lećevica - Trolokve - Prgomet - Labin - Plano - Trogir - Seget Donji - Seget Gornji - Prapatnica - Prgomet - Labin - Plano - Trogir - Seget Donji.

Na području Dugopolja, nakon prolaska pored poslovnog objekta Intereuropa, utrka će iz Ulice Matice hrvatske skrenuti u Dugopoljsku ulicu, zatim u Ulicu bana Jelačića te se ponovno vratiti na Ulicu Matice hrvatske.

Očekivani prolazak biciklista:

- Split, Riva, start zatvorene vožnje oko 11.45 sati

- Split, start utrke oko 11.57 sati

- Podstrana oko 12.06 sati

- Tugare oko 12.28 sati

- Zvečanje oko 12.44 sati

- Blato na Cetini oko 12.57 sati

- Nečaj oko 13.12 sati

- Dugopolje oko 13.41 sati

- Veliki Bročanac oko 13.56 sati

- Lećevica oko 14.11 sati

- Prgomet, prvi prolazak oko 14.38 sati

- Trogir, prvi prolazak oko 14.58 sati

- Seget Donji, prvi prolazak kroz cilj oko 15.00 sati

- Prgomet, drugi prolazak oko 15.35 sati

- Trogir, drugi prolazak oko 15.54 sati

- Seget Donji, cilj oko 15.55 sati

Satnica je okvirna i može se mijenjati ovisno o dinamici utrke.

Posebna regulacija prometa

Prometnice na trasi zatvarat će se etapno, neposredno prije dolaska biciklista. Nakon prolaska vozila koje označava kraj utrke promet će se postupno otvarati, osim na dionicama kojima biciklisti prolaze dva puta.

- Na čvoru Blato na Cetini izlaz s autoceste neće biti zatvoren. Promet će se zaustaviti na križanju nakon naplatnih postaja, od oko 12.20 sati u smjeru Omiša te od oko 12.40 sati u smjeru Blata na Cetini. Od oko 12.30 do oko 13.30 sati moguće je stvaranje kolone na izlazu s autoceste. Očekivani prolazak biciklista kroz područje Blata na Cetini je oko 12.57 sati.

- Na čvoru Bisko od oko 13.00 do oko 14.00 sati mogući su zastoji i stvaranje kolone zbog prolaska utrke. Očekivani prolazak biciklista kroz područje Biska je oko 13.25 sati.

- Na čvoru Prgomet predviđeno je zatvaranje izlaza s autoceste od oko 14.00 do oko 16.00 sati. Prvi prolazak biciklista kroz područje Prgometa očekuje se oko 14.38 sati, a drugi oko 15.35 sati.

- Dionica državne ceste DC58 od naselja Plano prema Prgometu zatvorit će se oko 14.00 sati, dok će se promet iz smjera Prgometa prema Trogiru zatvoriti oko 14.15 sati. Prvi prolazak biciklista tom dionicom očekuje se od oko 14.38 do oko 14.52 sati, a drugi od oko 15.35 do oko 15.49 sati.

- Nakon prvog prolaska utrke državnom cestom D8 promet će se privremeno ponovno uspostaviti do drugog prolaska. Prvi prolazak biciklista državnom cestom D8 na tom području očekuje se oko 14.52 sati, a drugi oko 15.49 sati. U razdoblju između dva prolaska na čvorovima Trogir/otok Čiovo i Trogir/Seget neće se propuštati vozila prema Trogiru. Promet će se pravodobno ponovno zatvoriti prije drugog prolaska utrke.

- Promet iz Trogira i s otoka Čiova moći će se odvijati preko Mosta hrvatskih branitelja. Na kružnom toku kod mosta omogućit će se kontrolirano propuštanje vozila u smjeru Kaštela i obratno. Prolasci utrke kroz Trogir očekuju se oko 14.58 i oko 15.54 sati.

U Trogiru će utrka prolaziti Ulicom kneza Trpimira, Ulicom kardinala Alojzija Stepinca i Ulicom hrvatskih žrtava do cilja u Segetu Donjem.

Policijski službenici i pripadnici redarske službe organizatora bit će raspoređeni duž cijele trase, na raskrižjima, prilaznim pravcima te na području starta i cilja. Regulirat će promet, provoditi etapna zatvaranja i otvaranja prometnica te zajednički poduzimati mjere radi sigurnosti natjecatelja, gledatelja i ostalih sudionika u prometu.