Splitska policija objavila: Mahao pištoljem među ljudima, djeca izazvala požar, padala uhićenja zbog droge, noža i teških napada

Policijska uprava splitsko-dalmatinska objavila je dnevni pregled događaja koji pokazuje da je iza policijskih službenika iznimno sadržajno razdoblje. U protekla 24 sata zabilježene su dvije prijetnje, teška tjelesna ozljeda, osam krađa i četiri požara, dok je u devet prometnih nesreća jedna osoba teško, a četiri lakše ozlijeđene. Među izdvojenim događajima nalaze se slučaj alkoholiziranog vozača koji je među građanima mahao plastičnim pištoljem, požar koji su na Gripama izazvala djeca, pronalazak više vrsta droge na autocesti, teško ozljeđivanje muškaraca na Šolti i u Splitu te novi slučajevi višestrukih ponavljača prometnih i drugih prekršaja.

Pijan mahao pištoljem, u automobilu mu pronašli kokain

Policija je u srijedu oko 14.45 sati u Prološcu Donjem zaustavila automobil kojim je upravljao 47-godišnjak. Utvrđeno je da je imao 1,22 promila alkohola, a kod njega su pronađena i 2,2 grama kokaina. Policija je nešto ranije dobila dojavu da je muškarac izašao iz vozila s crnim plastičnim pištoljem u ruci te ga usmjeravao prema građanima, nakon čega se automobilom udaljio.

Muškarac je uhićen i odveden na sud. Policija je tražila 20 dana zatvora i novčanu kaznu od 1320 eura, no sud mu je izrekao novčanu kaznu od 1.623 eura te jednomjesečnu zabranu upravljanja vozilom. Nakon toga pušten je na slobodu, a policija je najavila žalbu na presudu. Posebnu pozornost privukao je i požar na području Gripa u Splitu. Policija je utvrdila identitet troje djece rođene 2013. godine koja su zapalila suhu travu i grančice u blizini restorana u trgovačkom kompleksu. Jedan od dječaka pri bijegu nakon dolaska policije spotaknuo se i pao te je zbog boli u ruci prevezen u bolnicu. S obzirom na to da su sva djeca mlađa od 14 godina i ne mogu kazneno ni prekršajno odgovarati, o slučaju su obaviješteni državno odvjetništvo za mladež i Hrvatski zavod za socijalni rad. Policija je ponovno apelirala na roditelje da djecu upozore na opasnosti igranja vatrom, posebice tijekom ljetnih mjeseci.

Droga na A1, teške ozljede na Šolti i u Splitu

Na odmorištu Rašćane Gornje na autocesti A1 policija je u četvrtak zaustavila 43-godišnjaka kod kojega je pronađeno 44,9 grama marihuane, 15 grama droge koja sadrži psilocibin, 12,2 grama amfetamina, tri tablete ecstasyja i pet komada LSD-a. Muškarac je odbio testiranje na droge, a protiv njega slijede kaznena i prekršajna prijava. Na Šolti je, pak, dovršeno kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom kojeg se sumnjiči da je u Stomorskoj šakom u glavu udario 31-godišnjaka. Napadnuti muškarac pao je na tlo te zadobio tešku ozljedu glave zbog koje je zadržan u bolnici. Protiv 58-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava. Još jedan težak napad zabilježen je u Splitu. U blizini Zrinsko-frankopanske ulice nepoznati muškarac prišao je drugom muškarcu i udario ga u glavu. Žrtva je pala na tlo te zadobila prijelom kosti lica i ozljedu zuba. Nakon liječničke obrade pušten je kući, a policija traga za počiniteljem.

Oduzeto mu već deset vozila, u Trogiru ponovno mahao nožem

Posebno se izdvaja i slučaj 54-godišnjeg višestrukog prometnog prekršitelja kojeg je policija zaustavila u Baškoj Vodi. Vozio je bez položenog vozačkog ispita i unatoč dvjema važećim zabranama upravljanja. U posljednje dvije godine tri je puta pravomoćno kažnjavan zbog istih prometnih prekršaja, a od 2020. godine policija mu je privremeno oduzela čak deset vozila. Sedam ih je sudskim odlukama trajno oduzeto.

I ovaj put ostao je bez Golfa kojim je upravljao, a sud mu je odredio 15 dana zadržavanja, nakon čega je predan u zatvor. U Trogiru je u zatvor završio i 47-godišnji ponavljač prekršaja. Policija ga sumnjiči da je u ugostiteljskom objektu u marini vikao i mahao nožem s oštricom dugom oko 15 centimetara, čime je uznemirio goste. Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja.

Policija je intervenirala i na Šolti zbog glasne glazbe s dviju jedrilica. Dvojica francuskih državljana rođenih 2002. godine vikom, galamom i glasnom glazbom remetila su noćni mir stanovnika, zbog čega je svaki kažnjen s 300 eura. Za petak je policija najavila i pojačani nadzor prometa, posebno usmjeren na motocikliste i mopediste. Akcija će se provoditi od 17 do 22 sata, uz poseban fokus na ponavljače prometnih prekršaja i ponašanja koja ugrožavaju sigurnost na cestama.