Splitska policija nema milost prema BMW-ovima, 'pala' dva

Splitska prometna policija jučer je u dvije odvojene kontrole zaustavila dvojicu vozača koji su, unatoč ranijim kaznama i ukinutim vozačkim dozvolama, ponovno sjeli za upravljač. Riječ je o višestrukim počiniteljima prometnih prekršaja, a policija im je zbog ponavljanja nezakonitog ponašanja privremeno oduzela dva automobila marke BMW.

Obojici su vozačke dozvole ranije ukinute odnosno poništene zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, no to ih nije spriječilo da ponovno sudjeluju u prometu.

Prvi slučaj zabilježen je oko 11 sati na području Splita, gdje su policijski službenici zaustavili 36-godišnjeg vozača.

Provjerom je utvrđeno da upravlja automobilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta nakon što je prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Pravo na ponovno polaganje vozačkog ispita steći će tek krajem listopada 2028. godine.

Osim vožnje bez važeće vozačke dozvole, policija je utvrdila da je počinio još dva prometna prekršaja.

Zbog težine i ponavljanja prekršaja policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, izricanje zatvorske kazne te trajno oduzimanje automobila.

Međutim, nakon što ga je saslušao, sud je 36-godišnjaka pustio na slobodu. O njegovoj prekršajnoj odgovornosti i mogućim sankcijama odlučit će naknadno.

U Kaštel Starom zaustavljen 42-godišnjak koji je već kažnjavan zbog alkohola

Drugo policijsko postupanje uslijedilo je oko 16.30 sati u Kaštel Starom.

Ondje su prometni policajci zaustavili 42-godišnjaka koji je također vozio unatoč tome što mu je vozačka dozvola poništena zbog negativnih prekršajnih bodova.

Za razliku od prvog vozača, on će pravo na ponovno polaganje vozačkog ispita steći u ožujku 2027. godine.

Policija je utvrdila da je riječ o vozaču koji je i ranije pravomoćno kažnjavan zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, kao i zbog nepoštovanja izrečenih zabrana.

Zbog ponavljanja prekršaja 42-godišnjak je uhićen, a policija je najavila da će tijekom dana biti priveden nadležnom sudu u žurnom postupku.

U oba slučaja policija je oduzela automobile kojima su upravljali vozači.

Riječ je o osobama koje su već bile sankcionirane zbog prometnih prekršaja, ali su nastavile voziti i nakon gubitka prava na upravljanje vozilima.

Dok je 36-godišnjak nakon saslušanja pušten na slobodu i čeka sudsku odluku, protiv 42-godišnjaka slijedi žurni sudski postupak.

O konačnim sankcijama odlučivat će nadležni sud.