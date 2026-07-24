Splitska policija najavila pojačani nadzor prometa: U fokusu četiri glavne ubojice na cestama

Policijski službenici će tijekom nadolazećeg vikenda na području Splitsko-dalmatinske županije provoditi pojačani nadzor i kontrolu prometa s ciljem povećanja sigurnosti na cestama.

Posebna pozornost bit će usmjerena na vozače koji grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavaju vlastitu sigurnost, ali i živote drugih sudionika u prometu.

U nedjelju, 26. srpnja 2026. godine, od 16 do 21 sat provest će se akcija tijekom koje će policija posebno kontrolirati takozvane "četiri glavne ubojice u prometu" – alkohol, brzinu, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenje mobitela tijekom vožnje.

Iz policije upozoravaju kako upravo prekoračenje brzine, vožnja pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnih elemenata poput sigurnosnog pojasa i zaštitne kacige te odvlačenje pažnje zbog korištenja mobitela često dovode do najtežih prometnih nesreća.

Poseban apel upućen je svim sudionicima u prometu da poštuju prometna pravila i svojim odgovornim ponašanjem ne ugrožavaju sebe i druge.

Policija posebno poziva vozače na dodatni oprez prema najugroženijim skupinama u prometu – vozačima mopeda i motocikala, pješacima i biciklistima.