Splitska policija na Ultri za tri dana naplatila 129 tisuća eura kazni

Jutros, 13. srpnja 2026.godine u 5 sati završilo je javno okupljanje Ultra Europe 2026.godine koje se u protekla tri dana održavalo na podruju Parka Mladeži u Splitu. U protekla tri dana nismo zabilježili ozljeđivanje osoba, nije zabilježeno uništavanje ili oštećenja imovine.

U odnosu na poslove suzbijanje zlouporaba droga u protekla tri dana policijski službenici su kazneno prijavili dvanaest osoba. Uhićeni su zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama, a jedna osoba je kazneno prijavljena zbog Omogućavanja trošenja droga.

U protekla tri dana 270 osoba sankcionirano zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a ukupno je naplaćeno 129 tisuća eura novčanih kazni.

Nazočnošću policije na trenu i usmjerenost na realizaciju planiranih zadaća zadržana je visoka razine sigurnosti kako na mjestu održavanja javnog okupljanja, tako i na području Splita.

Zahvaljujemo se svima koji su svojim odgovornim ponašanjem, prateći upute organizatora i policije, dali svoj pozitivan doprinos u održavanju dobrog stanja sigurnosti protekla tri dana na području Grada Splita - izvijestili su iz PU SD.

