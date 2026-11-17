Unatoč zabrani upravljanja vozilima i brojnim ranijim prometnim prekršajima, 41-godišnjak ponovno je zatečen za upravljačem motocikla. Odbio je i liječnički pregled nakon pozitivnog preliminarnog testa na droge.

Policijski službenici Postaje prometne policije u nedjelju, 15. studenoga 2026. godine, oko 23.50 sati, u Ulici Matice hrvatske zaustavili su motocikl kojim je upravljao 41-godišnji muškarac.

Provjerom je utvrđeno da vozač nema upisanu potrebnu A2 kategoriju za upravljanje motociklom, a uz to mu je na snazi zabrana upravljanja motornim vozilima te kategorije, koja traje sve do studenoga 2027. godine.

Pozitivan test na droge, odbio daljnji pregled

Tijekom policijskog postupanja 41-godišnjak je preliminarno testiran na prisutnost droga u organizmu, pri čemu je rezultat bio pozitivan. Međutim, odbio je liječnički pregled radi daljnje analize.

Policijski službenici su ga uhitili, a motocikl mu je privremeno oduzet jer je riječ o višestrukom prometnom prekršitelju.

Naime, muškarac je do sada tri puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, dok je jednom kažnjen zbog upravljanja vozilom bez potrebne kategorije i za vrijeme trajanja zabrane.

Unatoč ranijim sankcijama, nastavio je ponavljati teške prometne prekršaje kojima ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Policija tražila zatvor i trajno oduzimanje motocikla

U ponedjeljak, 16. studenoga, 41-godišnjak je uz optužni prijedlog priveden nadležnom sudu.

Policija je sudu predložila određivanje zadržavanja, kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, novčanu kaznu od 1740 eura te zabranu upravljanja motornim vozilima svih kategorija u trajanju od devet mjeseci.

Uz navedeno, predloženo je i trajno oduzimanje motocikla.

Međutim, sud je 41-godišnjaka pustio na slobodu.