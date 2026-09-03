Splitska policija moli za pomoć, nestala je 83-godišnja žena

Sinoć iza 20 sati je prijavljen nestanak 83-godišnje žene, koja se udaljila s adrese boravišta u mjestu Kreševo. U traganju za osobom sinoć su sudjelovali članovi HGSS-a zajedno s policijskim službenicima, a tijekom traganja korišten je i službeni policijski pas i termalna kamera. Nažalost do ovog trenutka osoba nije pronađena i traganje se nastavlja danas tijekom jutra, izvijestila je PU splitsko-dalmatinska.

Anđelka Laušić bila je u vrijeme nestanka odjevena u crnu odjeću. Visoka je oko 175 cm.

"Pozivamo građane da ukoliko uoče osobu, odmah nazovu policiju na broj 192", pozivaju iz splitske policije.