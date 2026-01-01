Close Menu

Splitska policija moli očevice teške prometne nesreće da se jave

U nesreći je jedna osoba izgubila život, a druga je teško ozlijeđena

Policijska uprava splitsko-dalmatinska pozvala je svjedoke prometne nesreće koja se dogodila danas, 1. siječnja 2026. godine, oko 11.20 sati na državnoj cesti DC 56 u mjestu Gizdavac, da se jave policiji.

U prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna osoba, dok je druga osoba zadobila teške tjelesne ozljede. Kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti ovog tragičnog događaja, policija apelira na sve koji su svjedočili nesreći ili imaju korisne informacije da kontaktiraju djelatnike prometne policije.

Svjedoci se mogu javiti na brojeve telefona 504-010 ili 504-036, ili osobno doći u Postaju prometne policije Split na adresu Put Plokita 81.

Sudar triju vozila nadomak Splita: Jedna osoba smrtno stradala

 

