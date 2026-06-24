Splitska policija moli građane za pomoć: Poznajete li ovog mladića?

Policijska uprava splitsko-dalmatinska provodi kriminalističko istraživanje kaznenog djela računalne prijevare koje je počinjeno u Splitu tijekom noći sa 17. na 18. siječnja 2026. godine.

Na fotografijama se nalazi muškarac za kojeg policija pretpostavlja da raspolaže saznanjima o okolnostima navedenog kaznenog djela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pozivaju se građani koji prepoznaju osobu s fotografija ili imaju korisne informacije da se jave policiji na broj 192.

Informacije je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu splitsko-dalmatinska@policija.hr.