Splitska policija 'krenula' na najupornije prekršitelje

Splitska policija nastavlja s intenzivnim nadzorima u prometu, a posebna pozornost usmjerena je na vozače koji učestalo ponavljaju prometne prekršaje i unatoč ranijim kaznama nastavljaju ugrožavati sigurnost na cestama.

Tijekom jučerašnjeg dana policijski službenici na sud su doveli četiri prometna recidivista, kojima je svima određeno zadržavanje.

Osim toga, od dvojice najtežih prometnih prekršitelja privremeno su oduzeta dva vozila. Policija je sudu podnijela prijedlog da se vozila tim osobama trajno oduzmu, što je mjera koja se primjenjuje prema najupornijim počiniteljima prometnih prekršaja.

Iz policije poručuju kako će i dalje nastaviti s ciljanim nadzorima, posebno prema vozačima koji svojim ponašanjem ponavljano ugrožavaju živote i sigurnost drugih sudionika u prometu.