Splitska policija kreće u žestoku akciju: Evo tko je sve na meti

Splitsko-dalmatinska policija tijekom predstojećeg vikenda provest će pojačane kontrole u prometu s ciljem povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja prometnih nesreća.

Posebna prometna akcija održat će se u četvrtak, 17. srpnja, u vremenu od 17 do 22 sata, kada će policijski službenici pojačano nadzirati vozače osobnih prijevoznih sredstava, motocikala i mopeda.

Tijekom nadzora posebna će se pozornost posvetiti prekršajima koji najčešće dovode do teških prometnih nesreća. Policija će kontrolirati prekoračenje dopuštene brzine, vožnju pod utjecajem alkohola i droga, korištenje sigurnosnog pojasa, nošenje zaštitne kacige kod vozača motocikala i mopeda te nepropisno korištenje mobitela i druge oblike ometanja vozača tijekom vožnje.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske upozoravaju kako su upravo neprilagođena brzina, alkohol i nepoštivanje osnovnih prometnih pravila među najčešćim uzrocima prometnih nesreća s najtežim posljedicama.

Građane pozivaju na odgovorno sudjelovanje u prometu te poštivanje prometnih propisa kako bi zaštitili vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih sudionika u prometu.

Policija je uputila i poseban apel vozačima da obrate dodatnu pozornost na najranjivije sudionike u prometu, među kojima su motociklisti, mopedisti, biciklisti i pješaci.