Splitska policija imala pune ruke posla: 61 vozač isključen iz prometa, trojica završila u zatvoru, oduzeto osam romobila

Policijski službenici su u protekla 24 sata, tijekom nastavka ciljanih aktivnosti prema najopasnijim prekršiteljima prometnih propisa, iz prometa isključili 61 vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili droga ili su odbili testiranje na droge. Pet vozača je kažnjeno jer su upravljali vozilom iako im je ukinuta vozačka dozvola ili im je ranije izrečena zabrana upravljanja.

Tri ponavljača prometnih prekršaja su uhićena i privedena na sud nakon čega su predana u zatvor.

Također, danas tijekom dana na području Splita provedena je i kontrola vozača osobnih prijevoznih sredstava kao sudionika u prometu, tijekom koje je oduzeto osam električnih romobila, a vozači su prekršajno kažnjeni. Tijekom dana sankcionirano je 28 različitih prometnih prekršaja koje su počinili vozači osobnih prijevoznih sredstava i nekategoriziranih električnih romobila.