Splitska pjevačica prodala točno nula ulaznica za koncert: "U klubu su bili samo konobari"

Danijela Martinović danas iza sebe ima desetljeća uspješne karijere, brojne hitove i nastupe pred velikom publikom, no njezini samostalni počeci nisu uvijek izgledali obećavajuće. Pjevačica se prisjetila nastupa za koji nije uspjela prodati – niti jednu ulaznicu.

Dogodilo se to u diskoklubu u blizini Siska, a Danijela je o toj epizodi iz svoje karijere govorila u emisiji Special Happy Show.

„Bio je jedan disko klub u blizini, čini mi se, Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih nula prodanih karata“, ispričala je.

U klubu ostali samo konobari

Kada je postalo jasno da publika neće doći, koncerta na kraju nije ni bilo. U klubu su ostali tek zaposlenici, a Danijela je odlučila otići kući.

„Otišla sam kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres, strah, neku neizvjesnost“, prisjetila se.

Iako bi takvo iskustvo mnoge izvođače na početku karijere moglo ozbiljno obeshrabriti, Danijela kaže da ga nije doživjela kao razlog za odustajanje. S vremenskim odmakom cijela je situacija postala anegdota kojoj se može nasmijati, ali i podsjetnik koliko se stvari brzo mogu promijeniti.

Nekoliko mjeseci kasnije stigli veliki hitovi

A upravo se to i dogodilo. Samo nekoliko mjeseci nakon koncerta s nula prodanih ulaznica počele su stizati pjesme koje će obilježiti njezinu karijeru.

Među njima su bile Zovem te ja, Ide mi, u životu ide mi, Što sam ja, što si ti te Neka mi ne svane.

„Nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo“, rekla je.

Danijela danas kaže da ne bi izbrisala ni neugodno iskustvo iz praznog diskokluba. I ono je, smatra, bilo dio puta koji ju je na kraju doveo do uspješne glazbene karijere i pokazalo joj da jedan neuspjeh ne mora odrediti ono što slijedi.