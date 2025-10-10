Splitska osnovna škola slavi 75. rođendan: OŠ Bol odlučila je proslaviti humanitarnom akcijom za KBC Split

Prava zabava danas se odvija na igralištu splitske osnovne škole Bol, koja danas slavi 75. rođendan.

U 16 sati krenulo je humanitarno i veselo druženje na koje su svi pozvani, a osim hrane i pića očekuje vas pravi prodajni šušur na kojem svatko može naći nešto za sebe, a tu je i lutrija s bogatim nagradama. Prikupljeni novčani iznos bit će doniran za najpotrebnije i najmlađe oboljele sugrađane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Danas se nalazimo na igralištu osnovne škole Bol u centru Splita iz razloga što slavimo 75 godina postojanja i djelovanja škole. Još ćemo u utorak u Hrvatskom domu održati i Akademiju tim povodom, a imamo i ekskluzivne izjave iz cijelog svijeta nekoliko našeg bivših učenika koji će tu biti prikazani.

Škola Bol, kao što sam rekao, djeluje već 75 godina, ekoškola je Hrvatske, radila je na desetke europskih projekata, imamo prijatelja po cijeloj Europi, a posebno se ponosimo suradnjom s osnovnom školom na vrhu Južne Amerike u Čileu, u gradu Punto Arenas. Škola se zove Escuela República de Croacia. Škola se zove po republici Hrvatskoj, što je kao da se škola u Splitu zove škola Republika Čile", kazao nam je ravnatelj OŠ Bol Davor Bučević.

Akciji su se odazvali učenici, učitelji, roditelji, a Splićani su tako pokazali svoje veliko srce.

"Odaziv je odličan, roditelji su se odazvali akciji, kao i naši donatori, jer humanitarno prikupljamo novac za dječji odijel onkologije KBC Split, i sav novac koji se skupi za kupnju kolača, nagrade, tombule i slično, sve ćemo uplatiti KBC Split", dodao je ravnatelj i pozvao sve da dođu.

Glavne nagrade lutrije su itekako primamljive: tu je vikend za dvoje, ručak za četvero i večera u restoranu, bonovi u vrijednosti od par stotina eura...

Iskoristite priliku, proslavite rođendan OŠ Bol i usput pomozite onim najpotrebitijima: djeci s onkološkog odjela KBC Split.