Splitska novinarka ukoričila priče o najboljim mladim Dalmatincima: „Ovi studenti najveće su blago koje Hrvatska ima!”

U vremenu kada medijskim prostorom često dominiraju negativne vijesti, splitska novinarka s dugogodišnjim iskustvom Žaklina Jurić odlučila je u prvi plan staviti one koji svojim znanjem, radom i upornošću zaslužuju pozornost javnosti. Njezina novinarska rubrika „Najbolje iz Dalmacije” koju su čitatelji imali priliku upoznati na Dalmaciji Danas, a koja je posvećena uspješnim mladim ljudima, sada je pretočena u istoimenu knjigu koja donosi inspirativne priče o najboljim splitskim studentima, njihovim uspjesima, ambicijama i izazovima s kojima se suočavaju.

Svečana promocija knjige „Najbolje iz Dalmacije” održat će se sutra, u četvrtak, 22. listopada, u 19 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Riječ je o izdavačkom projektu portala Dalmacija Danas i Splitsko-dalmatinske županije koji je nastao u suradnji sa Sveučilištem u Splitu. Uoči promocije razgovarali smo s autoricom o nastanku knjige, mladim talentima koji su je nadahnuli, odlasku obrazovanih ljudi iz Hrvatske i važnosti prepoznavanja uspjeha onih koji žive među nama. Jurić ne skriva koliko je ponosna na svoje sugovornike, koje smatra najvećim bogatstvom Dalmacije, ali i upozorava da društvo mora učiniti više kako bi takvi mladi ljudi svoju budućnost mogli graditi upravo u domovini.

Vaša rubrika „Najbolje iz Dalmacije“ svojevrsna je galerija uspješnih, talentiranih i vrijednih ljudi. Kako se rodila ideja za takvu rubriku i u kojem ste trenutku shvatili da te priče zaslužuju biti sačuvane i u knjizi?

- Ideja o rubrici je nastala nakon razgovora s jednom top studenticom s kojom sam radila samostalni razgovor, a koja me očarala svojim uspjesima. To sam ispričala uredniku Radi Popadiću koji mi je predložio da radim serijal i tako je to počelo. A što se tiče ideje o knjizi sinula mi je kada sam pišući serijal na jednom mjestu vidjela koliko imamo mladih, vrijednih, pametnih i uspješnih ljudi čija imena zaslužuju trajno ostati u memoriji ljudi, a ne samo u novinskom tekstu.

Dok medijskim prostorom često dominiraju crna kronika, politika i negativne vijesti, Vi ste odlučili pisati o ljudima koji svojim radom, znanjem i upornošću postižu iznimne rezultate. Je li to bio svjestan novinarski izbor, svojevrsni otpor negativnosti koja nas svakodnevno okružuje?

-Svjesno sam počela pisati te lijepe priče želeći čitateljima prikazati i bolju stranu onoga što živimo. Smatrala sam da je i ljudima više dosta samo loših vijesti i da im treba ponuditi ove motivirajuće priče. Pa ne živimo valjda na rubu loših stvari, život je puno više od toga i zato treba istaknuti najbolje među nama. A ovi studenti su najveće blago što Hrvatska ima. Dosta je FB tekstova i priča o tome tko je s kim, kako i kada. Koga to uopće briga? Nudeći lijepe i inspirativne priče suprotstavljam se svim onim lošim i po meni nečitljivim tekstovima. Dajmo ljudima optimizam i odmah će se bolje osjećati.

U Vašim tekstovima posebno mjesto zauzimaju mladi ljudi koji osvajaju nagrade, bave se znanošću, postižu sportske uspjehe i grade zavidne karijere. Jesu li Vas njihove priče uvjerile da Dalmacija ima puno svjetliju budućnost nego što se ponekad čini?

- Dalmacija zasigurno ima svijetlu budućnost. Imamo divne mlade ljude koji su spremni raditi, usavršavati se i dati svojoj zemlji poseban obol. Samo im treba pružiti uvjete da ovdje i ostanu. Jako me rastužilo kada sam doznala da par njih još uvijek nije zaposleno iako su u svojoj struci lumeni. To ne šalje dobru poruku svim drugim mladim osobama koje imaju za cilj obrazovati se jer tako ispada da se obrazovanje ne vrednuje. Država bi takve mlade i obrazovane ljude trebala posebno nagrađivati i napraviti sve da ih zadrži u Hrvatskoj.

Kako pronalazite svoje sugovornike? Dolazite li do njih istraživanjem, preporukama ili se događa da se iza naizgled sasvim običnog čovjeka krije izvanredna životna priča?

- Do top studenata sam isključivo dolazila preko Sveučilišta Split koje mi je dalo popis svih nagrađenih, a radi se o dvije generacije. Dio studenata nije želio sudjelovati zbog čega mi je bilo žao, ali opet poštujem njihovu odluku. Većina je sudjelovala i bilo mi jako lijepo s njima razgovarati i čuti njihova razmišljanja. Čast mi je bila upoznati ih.

Iza svakog uspjeha o kojem pišete stoje godine rada, odricanja i nerijetko osobne borbe. Postoji li priča koja Vas je posebno dirnula ili osoba čiji ćete životni put dugo pamtiti?

- Svatko od njih je imao fenomenalnu priču. Stvarno ne mogu nikoga posebno izdvojiti. Svi su oni divni i dragi mladi ljudi sa velikim potencijalom. Dio njih je uz redovno studiranje i radio i usprkos tome su imali prosjek 5.0, a neki su i trenirali te i tu osvajali medalje i razna druga priznanja. To je nešto najljepše što sam doživjela. Čestitam njihovim roditeljima na odlično odrađenom poslu.

Mnogi Vaši sugovornici govore o problemima mladih, odlasku iz Hrvatske, nedostatku prilika i želji da svoje znanje ipak iskoriste u domovini. Nakon svih tih razgovora, što mislite, prepoznaje li Dalmacija dovoljno vlastite talente ili ih počinjemo cijeniti tek kada uspiju negdje drugdje?

- Da, te mlade ljude na određeni način pogađa situacija u kojoj nakon zaposlenja od svoje plaće sebi ne mogu priuštiti najam, a pogotovo kupnju stana. Meni se čini da je to ono što im najviše smeta. Dio njih je već iselio iz Hrvatske jer su vani dobili bolje prilike za život. Drago mi je zbog njih, ali me istovremeno to i rastužuje jer mislim da moramo sačuvati našu pametnu mladost i dati im priliku da u budućnosti budu primjer našim novim generacijama koje će moći reći „ostajem tu, tu imam sve”.

Vaši tekstovi pokazuju da iznimni ljudi žive i rade svuda oko nas, a da za njih često uopće ne znamo. Zašto smo, po Vašem mišljenju, ponekad skloniji diviti se tuđim uspjesima nego prepoznati one u vlastitom susjedstvu?

- Stvarno ne znam odgovor na to pitanje. Jako je kompleksno sve to zajedno. Valjda je to zato što nismo skoncentrirani na ono oko sebe. Ljudi uvijek misle da je trava zelenija u tuđem dvorištu jer ne žele vidjeti ispred sebe. Nemam pojma zašto nam luta pogled. Samo znam da za sve stvari u životu treba polaziti od sebe i treba biti otvorena srca.

Kako je izgledao proces pretvaranja novinskih tekstova u knjigu? Je li bilo teško odabrati priče i jeste li se tijekom tog procesa ponovno javili nekim sugovornicima kako biste doznali kamo ih je život u međuvremenu odveo?

- Što se tiče procesa izrade knjige i samog dogovora oko toga bilo je krajnje zanimljivo. Zajedno sam s urednikom odredila što će i gdje biti u knjizi, kojeg će biti formata, što će se nalaziti na naslovnici i kako će u konačnici izgledati. Baš je bilo zabavno vidjeti kako serijal postaje knjiga. Nadam se da će se svidjeti i mojim glavnim junacima koji su tiskanje knjige fenomenalno primili. Ovo smo sve napravili za te vrhunske mlade ljude.

Knjiga „Najbolje iz Dalmacije“ može se čitati i kao svojevrsna poruka mladima da se rad, znanje i upornost ipak isplate. Što biste najviše voljeli da čitatelji, osobito mladi, ponesu iz tih priča?

- Bilo bi najbolje kada bi čitatelji, pogotovo mladi koje još čeka dio obrazovnog procesa, vidjeli da se isplati biti marljiv jer tako možeš ostvariti svoje snove. Bilo bi izvrsno da zapamte imena i prezimena tih dalmatinskih genijalaca koji rade velike stvari u zdravstvu, sportu, arhitekturi, građevini, pravu, ekonomiji ...... I da zapamte: „Sve vam mogu ukrasti, ali znanje nikada”!

Nakon svih ljudi koje ste upoznali i uspjeha koje ste zabilježili, kako biste Vi danas definirali ono najbolje iz Dalmacije? I jeste li svjesni da ste ovom knjigom, osim njihovih uspjeha, na neki način sačuvali i svjedočanstvo o jednoj generaciji?

- Najbolje iz Dalmacije su upravo ti mladi i sposobni ljudi koji će nas sutra naslijediti i zemlju voditi putem uspjeha. U njihovu hvalu tiskana je ova knjiga upravo kako bi svjedočila o uspješnoj generaciji koja je svojim uspjesima zaslužila biti zauvijek ukoričena.