Splitska Nada poharala Ljubljanu: Uz pomoć Bračana osvojili prva mjesta u svim kategorijama!

Mladi ragbijaši splitske Nade ostvarili su sjajan uspjeh na prvom izdanju turnira Jure Mahkota Memorial u Ljubljani, koji se održava u spomen na slovenskog ragbijaškog velikana. Uz pomoć prijatelja iz RK Brač, splitski klub osvojio je prva mjesta u svim kategorijama u kojima je nastupio.

Splitsko-bračka ekspedicija u slovensku prijestolnicu stigla je u petak, a osim sportskih natjecanja, mladi ragbijaši imali su priliku upoznati znamenitosti Ljubljane i uživati u zajedničkom druženju.

Na turniru su, uz RK Nadu i domaćina RK Ljubljanu, sudjelovali RK Brač, RK Zagreb, HARK Mladost, RK Makarska Rivijera te austrijski RC Tigers.

Dominacija najmlađih ragbijaša

U najmlađoj kategoriji, do osam godina, Nada je uz pomoć igrača RK Brač ostvarila pobjede protiv Makarske Rivijere i kombinirane momčadi RC Tigers/RK Zagreb te zasluženo osvojila prvo mjesto.

Jednako uspješni bili su i ragbijaši do deset godina. Kombinirana ekipa Nade i Brača nastupila je u dvokružnom sustavu natjecanja te bila bolja od Makarske Rivijere i austrijskih Tigersa, čime je osigurala još jedan pobjednički trofej.

Odlični nastupi nastavljeni su i u kategoriji do 12 godina, u kojoj su Nada i Brač ostvarili pobjede u svim susretima te osvojili prvo mjesto.

Iza pobjedničke momčadi plasirali su se RK Zagreb, RK Ljubljana, HARK Mladost i RC Tigers.

Nada najbolja i među mlađim kadetima

U kategoriji mlađih kadeta do 14 godina igralo se ragbi 7, po sustavu „svatko sa svakim”.

RK Nada ponovno je pokazala najviše te osvojila prvo mjesto u konkurenciji sedam momčadi.

Drugo mjesto pripalo je RK Zagrebu, treće HARK Mladosti, dok je RK Brač, koji je u ovoj kategoriji nastupio samostalno, završio na četvrtom mjestu. Slijedili su RK Makarska Rivijera, RK Ljubljana i RC Tigers.

Sportski uspjesi i nova prijateljstva

Iz RK Nada nisu skrivali zadovoljstvo ostvarenim rezultatima, a putem svoje službene Facebook stranice čestitali su svim igračima i trenerima na odličnim nastupima.

Posebno su zahvalili domaćinu, Rugby Klubu Ljubljana, na gostoprimstvu i izvrsnoj organizaciji turnira, kao i ljubljanskoj pizzeriji Foculus na večeri organiziranoj u petak.

Osim osvojenih prvih mjesta, mladi ragbijaši iz Splita i s Brača iz Ljubljane nose i brojne lijepe uspomene.

„Sigurni smo da će djeca ovo putovanje i druženje još dugo pamtiti jer su, uz odlične sportske nastupe, stekla i nova ragbijaška prijateljstva i uspomene za cijeli život”, poručili su iz RK Nada.

Turnir u Ljubljani tako je za mlade splitske i bračke ragbijaše završio na najbolji mogući način – s četiri prva mjesta, vrijednim sportskim iskustvom i novim prijateljstvima.