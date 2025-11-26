Splitska manekenka se po drugi put razvela od 23 godine starijeg poduzetnika

Mia Franić, 32-godišnja splitska manekenka i poduzetnica, i 23 godine stariji poduzetnik Dragan Jurilj ponovno su prekinuli, piše Net.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No, iako im se privatno putevi razilaze, poslovno nije tako: nastavljaju zajedničke investicije i zaključili su projekte u vrijednosti od nekoliko stotina milijuna eura.

Nakon gotovo devet godina ljubavnih uspona i padova, odnosa koji je uključivao i brak, i razvod, i ponovno pomirenje, odlučili su konačno krenuti svaki svojim putem. No samo na privatnom planu, njihov poslovni angažman ostaje nepromijenjen. Naime, zajedničke obveze preuzete tijekom odnosa nastavljaju provoditi profesionalno, s posebnom pažnjom na višemilijunske projekte.

Kad nisu razvijali energetske projekte, par je često putovao na najpoznatije svjetske destinacije, od Antiba i Azurne obale, preko Provanse i Maldiva, do Maroka. Upravo se Maroko posebno istaknuo: u luksuznom resortu Amanjena, pred obitelji i prijateljima, 2017. godine izrekli su jedno drugome „da”. Brak je, međutim, potrajao svega godinu i četiri mjeseca, nakon čega su se razveli.

Nakon razvoda, Jurilj je utjehu pronašao s bivšom misicom i studenticom politologije Michelle Korenić, koju je i zaručio u Veneciji prstenom brenda Tiffany & Co, što je široko odjeknulo u medijima. Ubrzo nakon prekida s Michelle, obnovio je odnos s Mijom.

Prije Mije, Jurilj je bio u dugogodišnjoj vezi s bivšom manekenkom i poduzetnicom Sunčicom Lalić, s kojom ima sina Ariena.