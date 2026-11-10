Splitska luka više neće biti ista: Dovršen novi terminal, evo što se mijenja za otočane i putnike!

Lučka uprava Split je uspješno realizirala novi putnički terminal nakon dvije i pol godine, u potpunosti sufinanciran iz europskog fonda (Nacionalni plan oporavka i otpornosti) i državnog proračuna. Novim putničkim terminalom povećan je kapacitet luke i unaprjeđena je sigurnost i kvaliteta kako međunarodnog tako i domaćeg pomorskog prometa Luke Split.

Za građane Splita i otočane možda je najvažnija činjenica kako je izgradnjom novog međunarodnog terminala gat sv. Duje oslobođen za domaći promet te se na taj način podigla razina kvalitete putovanja naših otočana. Zgrada starog terminala stavlja se u funkciju domaćeg pomorskog prometa, čime se stvaraju preduvjeti za poboljšanje veza s okolnim otocima i perifernim područjima, kao i ravnomjerniji regionalni razvoj. Kako je Luka Split dio sveobuhvatne TEN-T mreže, unaprjeđenjem prometne infrastrukture približila se standardima EU.

Potreba za konstantnim ulaganjem u lučku infrastrukturu, kao i suprastrukturu, direktna je posljedica značajnog rasta ukupnog prometa putnika i vozila u Gradskoj luci Split. Naime, putnički promet u Gradskoj luci Split gotovo je četiri puta veći, dok je promet vozila tri puta veći nego prije 25 godina.