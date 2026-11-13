Splitska luka dobiva "digitalnog blizanca". Sustav od 152 tisuće eura pratit će plovila i vezove, a evo što je sve planirano

Splitska Gradska luka mogla bi uskoro dobiti tehnološki sustav kakav se sve češće koristi u upravljanju velikim prometnim i infrastrukturnim objektima. Lučka uprava Split raspisala je javnu nabavu za uspostavu digitalnog blizanca Gradske luke, sustava koji bi djelatnicima trebao omogućiti objedinjeni pregled zbivanja na lučkom području.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 152.000 eura bez PDV-a, a postupak se provodi u sklopu projekta DIGITPORTS. Rok za dostavu ponuda je 25. studenoga 2026. godine, dok bi novi sustav trebao biti smješten u Lučkom operativnom centru na Gatu svetog Duje.

Što je zapravo digitalni blizanac?

Pojam digitalnog blizanca označava računalni prikaz stvarnog prostora, objekta ili sustava koji može objedinjavati različite vrste podataka. U slučaju splitske luke ne bi se radilo samo o digitalnoj karti, nego o operativnom alatu koji povezuje više postojećih i novih tehnoloških rješenja.

Prema objavljenom opisu nabave, sustav bi trebao koristiti videoanalitiku temeljenu na računalnom vidu i strojnom učenju, s mogućnošću obrade do 53 videoulaza. Predviđene su funkcije praćenja plovila, zauzetosti vezova, predviđanja određenih operativnih situacija i izdavanja upozorenja.

Takva tehnologija mogla bi djelatnicima lučkih službi omogućiti brži pristup važnim informacijama i jednostavnije praćenje aktivnosti na velikom prostoru. Ipak, stvarne mogućnosti sustava ovisit će o njegovoj izvedbi i kvaliteti dostupnih podataka.

Nove kamere, bežične oznake i podaci o vremenu

Nabava predviđa i dvije nove dnevno-noćne zakretne kamere, 50 bežičnih identifikacijskih oznaka te osam pripadajućih pristupničkih cjelina. Sustav bi trebao biti povezan i s postojećim izvorima podataka, uključujući okolišnu mjernu postaju, informacije o vjetru i AIS sustav za identifikaciju i praćenje brodova.

Planirano je povezivanje s postojećim poslovnim i informacijskim sustavima koji se koriste u lučkim operacijama. Predmet nabave obuhvaća i odgovarajuću računalnu opremu, pohranu podataka, puštanje sustava u rad te osposobljavanje korisnika.

Može li nova tehnologija pomoći tijekom ljetnih gužvi?

Split je jedno od najvažnijih putničkih pomorskih središta na Jadranu, a tijekom turističke sezone njegova je luka izložena iznimno velikom prometnom opterećenju. Istodobno se na relativno malom prostoru odvijaju trajektni, katamaranski, automobilski i pješački promet.

Upravo zato mogućnost boljeg praćenja zauzetosti vezova i kretanja plovila može biti važna za svakodnevnu organizaciju rada. Digitalni sustav sam po sebi neće ukloniti prometne gužve, ali bi mogao pridonijeti učinkovitijem operativnom upravljanju.

Hoće li građani imati pristup podacima?

Uz tehnološke mogućnosti otvara se i nekoliko pitanja važnih za javnost. Među njima su način obrade i čuvanja podataka, svrha videoanalitike te mogućnost da dio informacija bude dostupan putnicima i građanima.

Za sada je poznato da se sustav nabavlja za potrebe Lučkog operativnog centra. Hoće li neke njegove funkcije u budućnosti biti dostupne javnosti, tek treba razjasniti.