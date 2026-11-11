Splitska luka dobila novo lice! Terminal vrijedan 20 milijuna eura tek je početak, evo što se još sprema

U prostoru novog putničkog terminala u Gradskoj luci Split održana je završna konferencija projekta „Novi putnički terminal (bazen Gradska luka Split)“. Projekt je obuhvatio izgradnju novog putničkog terminala za međunarodni putnički promet, i to kroz rekonstrukciju objekta nekadašnje upravne zgrade bivšeg „Jadran ribolova“.

Realizacijom projekta Split je dobio suvremeni putnički terminal koji predstavlja značajan iskorak u modernizaciji lučke infrastrukture te unaprjeđenju kvalitete usluga u međunarodnom i domaćem pomorskom prometu. Vrijednost projekta iznosi 20.439.000,00 EUR od čega 6.798.350,66 EUR predstavlja bespovratna EU sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

"Što se tiče samog objekta, zahvat se proteže na više od 12 tisuća četvornih metara, dok sam objekt ima gotovo tri tisuće četvornih metara.

U prizemlju će biti prostor za prihvat putnika, a na katu će biti smještene operativne službe, poput policije, carine i Odjela sigurnosti Lučke uprave.

Ono što nas posebno veseli jest činjenica da je krov otvoren za sve naše sugrađane. Krov je prohodan i na njemu se, kao što ste imali priliku vidjeti, nalaze javni sadržaji poput dječje igraonice, vježbališta na otvorenom, teleskopa i slično", kazao nam je ravnatelj Lučke uprave Vice Mihanović.

Što ovo znači za domaći promet?

Na ovaj način rasteretit će se splitska luka.

"Ono što je posebno značajno jest da izgradnjom ovog objekta međunarodni promet izmještamo na lukobran luke, a cijeli gat svetog Duje, koji je najveći gat i ima više od 10 tisuća četvornih metara te šest vezova, prenamijenili smo za domaći linijski promet.

Na taj smo način podigli razinu kvalitete putovanja naših domaćih putnika, naših otočana, koje smo približili samom gradu prilikom iskrcaja s trajekata", pojasnio je Mihanović.

Četiri velika projekta vrijedna gotovo 60 milijuna eura

Trenutno Lučka uprava provodi četiri velika projekta, a o čemu je riječ pojasnio je ravnatelj Mihanović.

"Prvi put u povijesti Lučke uprave imamo istodobno četiri velika projekta vrijedna gotovo 60 milijuna eura.

Jedan od tih projekata jest rekonstrukcija i proširenje gata svetog Petra. On se proširuje za više od pet tisuća četvornih metara, dobit ćemo dva nova veza, a u sredini samog gata bit će sadržaji za putnike, od javnog WC-a i biljetarnice do prostora za prtljagu i presvlačenje.

Moram zahvaliti Gradu Splitu i gradonačelniku Tomislavu Šuti što smo dobili lokacijsku dozvolu za obuhvat Dalmacijavina. Time su stvoreni preduvjeti da raspišemo međunarodni natječaj za odabir koncesionara koji je spreman uložiti više od 60 milijuna eura i sve to privesti svrsi.

Što se tiče posljednjeg dijela luke koji je ostao neuređen, riječ je o obali Lazareta, gatu svetog Nikole i Mandraču.

U suradnji i uz podršku Grada Splita razvijamo taj projekt. Imamo idejno rješenje i sada idemo prema izradi glavnog projekta. Nadamo se ishođenju građevinske dozvole i ponovnoj prijavi na fondove, uz podršku Vlade Republike Hrvatske i našeg resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kako bismo uredili i taj posljednji neuređeni dio luke."

Budućnost zgrade Dalmacijavina

Pojasnio je i što će biti sa zgradom Dalmacijavina.

"Zgrada je pod konzervatorskom zaštitom i mi smo odavno ishodili konzervatorske smjernice.

Što se tiče namjene zgrade, uvijek ističem da je ono što je dobro za Grad Split i građane Splita dobro i za Lučku upravu.

Mi smo i s prethodnom gradskom vlašću pregovarali i razgovarali. Budući da su imali određene ideje o muzeju, ponudili smo im mogućnost da se Grad javi na natječaj za koncesiju.

Međutim, kada su vidjeli da je potrebno uložiti 60 milijuna eura, odustali su od te ideje.

Mi smo nastavili u zacrtanom smjeru. Da bismo izradili sve potrebne ekonomske i pravne studije, morali smo imati projektni zadatak, odnosno definirati namjenu prostora.

Ono što smo definirali jesu dvije garaže s više od 500 parkirnih mjesta, hotel sa stotinjak i nešto soba te dodatni ugostiteljski sadržaji.

Važno je istaknuti da smo postavili određena ograničenja. Željeli smo da sadržaji budu u funkciji pomorskog prometa i putnika te da ne stvaraju dodatnu gužvu u ovom dijelu grada.

Primjerice, ograničili smo mogućnost otvaranja trgovačkih centara, kockarnica i sličnih sadržaja.

Dakle, sadržaji koje smo predvidjeli projektnim zadatkom u funkciji su putnika. Želimo da putnik može parkirati automobil, negdje prenoćiti i koristiti ugostiteljske sadržaje.

Mogućnost noćenja posebno je zanimljiva jer već nekoliko godina imamo i kruzere koji ovdje obavljaju smjenu putnika", kazao je za kraj Vice Mihanović.

Velika ulaganja u gradu Splitu

O važnosti projekta govorio je i splitski gradonačelnik.

"Ovo je veliki trenutak za sve Splićanke i Splićane, kao i za sve one koji dolaze na lučko područje, koje je izgradnjom novog međunarodnog terminala doživjelo veliki iskorak.

Osim što će služiti međunarodnom prometu, ovaj će prostor, kao što je danas spomenuto, imati i lungomare te vidikovac za sve građane Splita i sve one koji žele posjetiti ovo područje.

Važna je i informacija da je Grad Split, odnosno nadležna gradska služba, izdao lokacijsku dozvolu za područje Dalmacijavina. To je važan preduvjet za obnovu tog prostora, definiranje buduće koncepcije i raspisivanje međunarodnog natječaja. Cilj je da i taj prostor bude otvoren za javnost.

Time pokazujemo da otvaramo nove prostore, ali i podižemo razinu sigurnosti putnika i prometa.

Riječ je o velikim ulaganjima koja se događaju u Splitu. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinskoj županiji i svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta.

Ovo je samo dio ulaganja koja se trenutačno provode. Danas smo mogli čuti da se pripremaju i projekti uređenja obale Lazareta, a tu je i gat svetog Duje. Određeni projekti još su u realizaciji i kada sve to sagledamo zajedno, dobit ćemo uređenu obalu i lučko područje primjereno 21. stoljeću, nakon godina čekanja", kazao je Šuta.

Kako je kazao Šuta, paralelno s ovim projektima, Grad Split radi na izradi Urbanističkog plana uređenja istočne obale.

"Hrvatske ceste dostavile su rješenje koje se odnosi na ulaze i izlaze iz trajektne luke. Trenutačno se čeka očitovanje nadležne gradske službe za promet o pitanju pješačkih koridora.

Očekujem da se i taj posljednji korak uskoro dovrši kako bi se mogao raspisati natječaj za daljnje postupke vezane uz uređenje ulaza i izlaza iz trajektne luke, odnosno istočne obale.

Grad Split daje punu podršku realizaciji projekata na lučkom području, ali i uređenju područja Stinica, koje je također iznimno važno.

Paralelno s time pripremamo i arhitektonski natječaj za cijelo područje Kopilice, uključujući poslovno-stambeni dio. Sve to pokazuje da u Gradu Splitu imamo cjelovit strateški pristup razvoju grada.

Riječ je o nekima od najvećih investicija u povijesti Splita. Dio projekata već je u provedbi, dio je praktički pred završetkom, a neki su u visokoj fazi planiranja i pripreme za raspisivanje javnih natječaja.

Još jednom zahvaljujem svima koji su sudjelovali u realizaciji ovih projekata. Vjerujem da sve ovo može biti na ponos svim Splićankama i Splićanima", zaključio je Šuta.

Novi terminal važan je za povezivanje Splitsko-dalmatinske županije

"Brzobrodsko povezivanje Splitsko-dalmatinske županije iznimno je važno, kao i ravnomjeran razvoj svih njezinih dijelova. Nedavno smo uveli novu liniju koja povezuje Brač, odnosno Postira i Pučišća, s Omišem i Splitom. Otvaranje novog terminala omogućit će i uvođenje dodatnih linija.

Važnost ovog terminala je neupitna, kako u infrastrukturnom tako i u estetskom smislu. Želim čestitati izvođaču radova, projektantu i, naravno, Lučkoj upravi Split na realizaciji ovog projekta.

Međutim, jednako je važna i njegova simbolična vrijednost. Mogu reći da je ovaj terminal zapravo predvorje Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita. Prvi dojam koji naši gosti steknu kada dođu ovdje iznimno je važan. S ovako uređenim i organiziranim terminalom taj će dojam zasigurno biti puno bolji.

Splitska luka jedna je od najvećih putničkih luka na Mediteranu, s više od pet milijuna putnika, i itekako zaslužuje ovakva ulaganja. Ono što nam sada preostaje jest pričekati međunarodni natječaj koji će biti raspisan za bivšu zgradu Dalmacijavina. Nadam se da će se tom investicijom dodatno unaprijediti cijelo lučko područje te da će Split i njegovi građani dobiti još jedan kvalitetan i uređen prostor", kazao je ovom prigodom dožupan Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja.