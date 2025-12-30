Splitska klizališta rade i prvog dana Nove godine, evo od kada

Klizališta na Prokurativama i Mertojaku nastavljaju s radom i na samom početku nove godine, pružajući građanima i posjetiteljima dodatnu priliku za zimsko uživanje na ledu. Naime, u četvrtak, 1. siječnja 2026. godine, oba klizališta bit će otvorena u poslijepodnevnim i večernjim satima, i to u terminu od 15:00 do 22:45 sati.

Riječ je o popularnim blagdanskim sadržajima koji svake godine privlače velik broj djece, mladih i odraslih, a rad klizališta na Novu godinu dodatno obogaćuje prazničnu ponudu grada. Organizatori ističu kako je termin prilagođen svima koji žele aktivno provesti prvi dan nove godine, bilo u obiteljskom druženju, rekreaciji ili zabavi s prijateljima.

Klizališta na Prokurativama i Mertojaku već su se dokazala kao omiljena zimska okupljališta, a produženi blagdanski raspored omogućit će svima da bez žurbe uživaju u klizanju i pravom zimskom ugođaju.