Splitska influencerica šokirana cijenom puta na Oliverov koncert: "Za taj novac mogu u Španjolsku"

Vela Luka i ove je godine središnje mjesto okupljanja tisuća obožavatelja Olivera Dragojevića, koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske, ali i inozemstva, kako bi prisustvovali manifestaciji "Trag u beskraju". Program je započeo još prije dva dana tradicionalnim glazbenim druženjem na trajektu, dok je vrhunac večeri koncert posvećen legendarnom glazbeniku.

Među posjetiteljima ima i onih koji su zbog Olivera doputovali s drugog kraja svijeta, pa su u Velu Luku stigli čak i obožavatelji iz Australije.

Velik interes za manifestaciju donio je i povećanu potražnju za smještajem, prijevozom te ugostiteljskim uslugama, zbog čega su mnogi posjetitelji posljednjih dana upozoravali na visoke cijene.

Na to je na društvenim mrežama reagirala i splitska influencerica Lana Vidošević, koja je izrazila nezadovoljstvo cijenom povratne karte na relaciji Split – Vela Luka.

– Olivera obožavam, on je meni sve, ali 70 eura za kartu do Vele Luke i natrag je sramota. Smatram da Oliver ne bi volio vidjeti kakve su to cijene. Da je živ, to bi sve bilo besplatno. Za 70 eura mogu kupiti povratnu kartu za Italiju ili Španjolsku, čak i otići na pet dana u Španjolsku – poručila je u videu objavljenom na društvenim mrežama.

@hypetelevizija.hr Na godišnjicu smrti Olivera Dragojevića, splitska influencerica Lana Vidošević oglasila se na društvenim mrežama nakon što je ostala neugodno iznenađena cijenama katamaranskih karata za Vela Luku, gdje se održava koncert u njegovu čast “Trag u beskraju 2026.” Kako kaže, željela je otići na koncert, no nakon što je provjerila cijene ostala je u šoku. Budući da za trajekt više nije bilo slobodnih mjesta, jedina opcija bio je katamaran. “40 eura od Splita do Vela Luke i još 30 eura za povratak. Da ja platim 70 eura samo za prijevoz? Sramota! Za taj novac mogu kupiti povratnu avionsku kartu za Italiju, Španjolsku i brojne druge destinacije. Cijene su otišle u nebesa, sramota za Hrvatsku,” poručila je Lana. Dodala je i kako vjeruje da Dragojević ne bi volio vidjeti ovakve cijene, ali isto tako ne bi volio toliko ljudi jer je to Oliver, a ove godine očekuje se rekordna posjećenost. Što vi mislite, je li 70 eura za povratnu kartu katamaranom do Vela Luke previsoka cijena? 🎥: lanavidosevic / TikTok #hypetvhr #hypetv #hrvatska #lanavidosevic #oliverdragojevic ♬ izvorni zvuk – HYPE TV HR - HYPE TV HR