Splitska influencerica na rubu suza: "Gledala sam kako ponižavaju radnicu, riga mi se od ovakvih ljudi!"

Splitska influencerica i youtuberica Ela Jerković (30) izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na TikToku objavila emotivan video o neugodnom događaju kojem je, prema vlastitim riječima, svjedočila u jednom noćnom klubu. Vidno uzrujana i na rubu suza, Jerković je ispričala kako je gledala ponižavanje jedne radnice, a ponašanje prisutnih opisala je kao duboko nehumano i neprihvatljivo.

"Maltretiranje je postalo previše normalno. Riga mi se od ovakvih 'ljudi', ne znam odakle vam pravo!?", poručila je u objavi koja je ubrzo pokrenula lavinu komentara i izraza podrške.

"Ne znam odakle vam pravo"

Svojim istupom Jerković je upozorila na sve češću normalizaciju vrijeđanja, omalovažavanja i maltretiranja drugih ljudi, posebno onih koji se zbog prirode posla ili okolnosti ne mogu lako suprotstaviti takvom ponašanju.

Kada se ponižavanje počne doživljavati kao nešto uobičajeno, počinitelji osjećaju sve manju odgovornost, dok žrtve često ostaju bez podrške. Posljedice takvog ponašanja mogu biti ozbiljne, od osjećaja srama i nemoći do straha i dugotrajnog emocionalnog opterećenja. Poruka splitske influencerice nije bila upućena samo osobama koje maltretiraju druge, nego i promatračima koji takve prizore prešutno dopuštaju.

Poziv svjedocima da ne šute

Jerkovićin video otvorio je i pitanje odgovornosti ljudi koji svjedoče ponižavanju. Javna osuda, pružanje podrške žrtvi ili jednostavno jasno protivljenje takvom ponašanju mogu pomoći u zaustavljanju nasilja i ponižavanja.

Njezina objava ujedno šalje poruku žrtvama da njihovi osjećaji nisu pretjerani te da traženje pomoći i podrške nije znak slabosti. Emotivna reakcija influencerice potaknula je raspravu o granicama prihvatljivog ponašanja u javnosti, ali i o tome koliko je važno ne okretati glavu kada se nekoga vrijeđa, omalovažava ili ponižava.

"Maltretiranje je postalo previše normalno", zaključila je Jerković, pozivajući pratitelje da vlastito nezadovoljstvo pretvore u konkretnu reakciju i podršku onima koji su izloženi takvom ponašanju.