Splitska HGK preuzela predsjedanje Forumom jadransko-jonskih gospodarskih komora

Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Split naredne će dvije godine predsjedati Forumom jadransko-jonskih gospodarskih komora (The Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce – AIC Forum), koji okuplja 40-ak gospodarskih komora iz devet zemalja jadransko-jonske regije. Naime, na prošlotjednoj Skupštini Foruma u Anconi za predsjednika ove međunarodne mreže u mandatnom razdoblju 2025.-2027. izabran je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

''Ovo predsjedanje za HGK u Splitu ima posebno značenje i težinu, jer je upravo splitska Komora prije više od dva desetljeća, s tadašnjom Gospodarskom komorom Ancone, inicirala i osnovala Forum, koji je do danas izrastao u meritorno regionalno gospodarsko udruženje, koje predstavlja oko 4 milijuna poduzeća u jadransko-jonskoj regiji'', izjavio je nakon izbora predsjednik Foruma Joze Tomaš.

Tomaš je također naglasio važnost ove platforme za umrežavanje i internacionalizaciju poslovanja domaćih tvrtki, o čemu svjedoče i do sada realizirane poslovne suradnje i projekti, te je naveo da će fokus i dalje biti na zelenim, digitalnim i održivim inicijativama, mladima te očuvanju, razvoju i jačem brendiranju regije, na kojem tragu je i prije godinu dana potpisana Splitska deklaracija o očuvanju i promicanju mediteranske prehrane u jadransko-jonskoj regiji.

Za potpredsjednike Foruma izabrani su predsjednik gospodarske komore talijanske regije Marche Gino Sabatini, direktor slovenske Primorske gospodarske komore Robert Rakar i potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Pavle Radovanović.

Forum, koji predstavlja svojevrsnu formalizaciju međukomorske regionalne suradnje, pokrenut je 2021. godine s ciljem tješnje suradnje na nivou jadransko-jonske regije, olakšavanja poslovanja tvrtki, sudjelovanja u projektima koji će doprinijeti kako unapređenju poslovanja tvrtki tako i gospodarskom rastu regije.

Donošenje Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) 2014. godine, koja je Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora prepoznala kao jednog od ključnih dionika, dodatno je potvrdilo ispravnost vizije osnivača Foruma.

Pri AIC Forumu djeluju okrugli stolovi za teme od zajedničkog interesa za zemlje regije poput plavog gospodarstva, povezivanja regije, zaštite okoliša i poljoprivrede, održivog turizma i poduzetništva žena, a posebne mogućnosti ova mreža pruža za suradnju na EU projektima na razini regije.

Skupština Foruma održana je u Anconi u sklopu proslave 25. obljetnice potpisivanja Povelje Ancone, dokumenta koji je prije četvrt stoljeća potvrdio predanost gradova i općina jadransko-jonske regije snažnijem povezivanju te razvoju i jačanju regije i njene uloge.