Splitska heroina života – gospođa Marija Kružićević proslavila 100. rođendan: "Donila je na svit pola Splita, spasila stotine beba"

U krugu obitelji, prijatelja i brojnih poštovatelja, u Žrnovnici je sinoć svečano obilježen stoti rođendan gospođe Marije Kružićević, rođene Božić – žene koju s ponosom pamte generacije Splićana.

Ova vitalna stogodišnjakinja, nekadašnja babica u starom rodilištu i na Firulama, desetljećima je svojim znanjem, vještim rukama i toplim srcem pomagala dolazak na svijet tisućama novorođenčadi. Nije rijetkost da Splićani, kada se spomene njezino ime, uz osmijeh kažu da je „donijela na svit pola Splita“. No iza te rečenice krije se i ozbiljna životna misija – spašavanje na stotine dječjih života u vremenu kada medicina nije imala današnje uvjete i tehnologiju.

Veliki jubilej gospođa Marija proslavila je okružena kćeri, sestrama, nećacima, nećakinjama i brojnom rodbinom. Uz pjesmu, zdravice i najljepše želje, slavlje je proteklo u ozračju topline i zahvalnosti za njezin životni put. Svi koji su imali sreću poznavati je ističu njezinu predanost poslu, plemenitost i profesionalnost, zbog čega je s pravom nazivaju uzorom generacijama.

Danas, u svojoj stotoj godini, gospođa Marija i dalje zrači vedrinom i životnom snagom. Svojim primjerom podsjeća da su ljubav, briga za druge i nesebičnost najveće bogatstvo koje čovjek može ostaviti iza sebe.

Priča o gospođi Mariji Kružićević više je od osobnog slavlja – to je hommage jednoj epohi i svim tihim heroinama koje su svojim radom utjecaje živote brojnih obitelji.