Splitska glumica godinu dana nakon tajnog vjenčanja podijelili fotografije

Glumački par Jagoda Kumrić i Konstantin Haag obilježio je prvu godišnjicu braka objavom dosad neviđenih fotografija sa svog vjenčanja.

Na društvenim mrežama podijelili su nekoliko spontanih trenutaka sa svadbenog slavlja, prisjećajući se jednog od najljepših dana u svom životu.

"Da se uvijek ovako smijemo i dobro je...", napisala je Jagoda uz objavu.

Par se vjenčao prošlog ljeta na intimnoj ceremoniji koju su dugo uspjeli zadržati daleko od očiju javnosti. Vijest o njihovom vjenčanju postala je poznata tek nakon što su se prve fotografije sa slavlja pojavile na društvenim mrežama.

Proteklih godinu dana za glumački par bila je ispunjena velikim životnim trenucima. Osim što su proslavili prvu godišnjicu braka, nedavno su postali i roditelji, čime je njihova obitelj dobila još jedan poseban razlog za slavlje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jagoda Kumric (@jagodic_bobic)