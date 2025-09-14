Splitska elita na Gripama: Pogledajte kako je proslavljen Dan gradskog kotara

U subotu je proslavljen drugi službeni Dan gradskog kotara Gripe. Kao i prošle godine, okupio se veliki broj stanovnika i prijatelja kvarta, a atmosfera je bila odlična.

"Zahvaljujemo svima koji ste se odazvali a osobito nam je drago što su nam se pridružili i zamjenici gradonačelnika, Matea Dorčić i Ivo Bilić, direktori gradskih tvrtki, gradski vijećnici, županijski vijećnici, predsjednici drugih kotareva, predstavnica Javne ustanove Športski objekti Split te saborski zastupnik.

Također želimo zahvaliti na vrhunskoj zabavi naših Splitskih mažuretkinja, Spartanku Smotanku te grupi Barbarosa.

Velika zahvala ide i našim sponzorima i to Slastice kod Mate, bar Butters, Nadalina, Kraš kao i pojedincima koji su nam pružili potporu iako ne žive na Gripama.

Vidimo se i iduće godine sa još bogatijim programom", poručili su iz GK Kotar.