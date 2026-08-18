Splitska djeca ovog ljeta rade nešto sasvim drugačije: Uz AI izrađuju vlastite aplikacije

Dok se približava kraj ljetnih praznika, u prostorijama Gradskog kotara Neslanovac subotom se okupljaju mali zaljubljenici u tehnologiju. Ondje se održava besplatna radionica "Vibe Coding", na kojoj djeca upoznaju mogućnosti umjetne inteligencije i koriste ih za izradu vlastitih aplikacija.

Umjesto klasičnog učenja programiranja, polaznici kroz praktičan rad razvijaju svoje ideje, rješavaju probleme i korak po korak dolaze do aplikacije koju na kraju mogu spremiti i na vlastiti mobitel.

Organizatori ističu kako se napredak među polaznicima već itekako vidi. Djeca koja su se prije nekoliko tjedana prvi put susrela s projektom danas samostalno osmišljavaju što žele napraviti, pronalaze rješenja, ispravljaju pogreške i međusobno si pomažu.

Koncept "vibe codinga" omogućuje im da na pristupačan način povežu kreativnost i logičko razmišljanje s modernim tehnološkim alatima. Naglasak je pritom na učenju kroz praktičan rad i igru, bez pritiska, uz mogućnost da svako dijete razvija vlastitu ideju.

Radionicu volonterski vodi Danijela Dujlović, diplomirana inženjerka građevinarstva i vijećnica Gradskog kotara Neslanovac, a sudjelovanje je potpuno besplatno.

Ostale još tri subote

Budući da se približava početak nove školske godine, zainteresirani imaju još tri subote za priključivanje radionicama.

Radionice se održavaju subotom s početkom u 10 sati u prostorijama Gradskog kotara Neslanovac na adresi Sarajevska 30D. Za one koji nisu u mogućnosti doći osobno omogućeno je i praćenje putem interneta.

Sudjelovanje se ne naplaćuje, a prijave i dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese danijela.dujlovic@gmail.com.

Cilj radionice je djeci približiti nove tehnologije na kreativan i razumljiv način te im omogućiti da ljetne praznike završe ne samo kao korisnici tehnologije, već i kao kreatori vlastitih digitalnih projekata.