Splitska komunalna tvrtka Čistoća d.o.o. pokrenula je novi otvoreni postupak javne nabave pogonskog goriva, čija procijenjena vrijednost iznosi 1,3 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 1.625.000 eura s PDV-om. Prema objavljenoj dokumentaciji, tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja planirana je nabava približno 700.000 litara eurodizela BS, namijenjenog obavljanju redovitih djelatnosti gradske komunalne tvrtke.

Riječ je o jednoj od značajnijih pojedinačnih stavki poslovanja Čistoće, čiji vozni park svakodnevno obavlja poslove prikupljanja i prijevoza komunalnog otpada, čišćenja javnih površina i drugih komunalnih aktivnosti. Nabava dolazi u razdoblju u kojem su troškovi gospodarenja otpadom i financijsko poslovanje komunalnih tvrtki sve aktualnija tema na području Splita.

Gorivo će se autocisternama dopremati na Karepovac

Prema tehničkom opisu nabave, traži se dizelsko gorivo koje zadovoljava propisane europske standarde kvalitete i prikladno je za motore emisijskih normi Euro 5 i Euro 6E. Isporuka neće biti jednokratna, nego će se odvijati sukcesivno tijekom ugovorenog razdoblja, prema potrebama i pojedinačnim narudžbama Čistoće.

Dobavljač će gorivo dopremati plombiranim autocisternama na lokaciju Karepovca, na adresi Put Mostina 49 u Splitu. Najdulji dopušteni rok isporuke iznosi 48 sati od zaprimanja narudžbe, čime se nastoji osigurati kontinuitet opskrbe voznog parka i nesmetano obavljanje komunalnih djelatnosti.

Cijena će nositi 90 posto bodova

U postupku odabira ekonomski najpovoljnije ponude cijena će imati dominantnu ulogu i nositi 90 posto ukupnog broja bodova. Preostalih deset posto odnosit će se na ponuđeni rok isporuke goriva, što znači da će dobavljači, osim financijskih uvjeta, moći konkurirati i brzinom dostave.

Rok za dostavu ponuda istječe 29. prosinca 2026. godine u podne. Nakon otvaranja i pregleda ponuda bit će poznato koliko zainteresirani dobavljači traže za jednogodišnju opskrbu splitske komunalne tvrtke.

Procijenjena količina ne znači i stvarnu potrošnju

Važno je naglasiti da procijenjenih 700.000 litara predstavlja okvirnu količinu za potrebe postupka javne nabave, a ne nužno količinu koju će Čistoća u cijelosti potrošiti tijekom godine. Stvarna potrošnja ovisit će o intenzitetu rada voznog parka, broju vozila, organizaciji prikupljanja otpada i drugim operativnim okolnostima.

Aktualna nabava otvara i pitanje dugoročnog smanjivanja ovisnosti komunalnih službi o dizelskom gorivu, posebno u kontekstu postupnog uvođenja energetski učinkovitijih vozila i alternativnih pogona. Podaci o stvarnoj godišnjoj potrošnji goriva te planovima eventualne modernizacije voznog parka nisu navedeni u dostupnom opisu ove nabave.