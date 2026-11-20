Splitska Čistoća d.o.o. pokrenula je postupak javne nabave poštanskih usluga čija procijenjena vrijednost iznosi čak 1.000.000 eura bez PDV-a. Riječ je o nabavi koja obuhvaća niz poslova vezanih uz pripremu, slanje i dostavu pismovnih pošiljaka i poslovne dokumentacije, a ne samo klasičnu poštarinu. Natječaj je objavljen 17. studenoga 2026. godine, dok zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 3. prosinca u 10 sati.

Iako se na prvi pogled iznos od milijun eura može činiti iznimno visokim za poštanske usluge, važno je naglasiti da se radi o procijenjenoj vrijednosti nabave, a ne o novcu koji je već potrošen ili konačno ugovorenom iznosu. Za precizniju ocjenu opravdanosti troška potrebno je znati koliko pošiljaka Čistoća šalje, na koje se razdoblje nabava odnosi te kakve su cijene pojedinih usluga predviđene troškovnikom.

Nije riječ samo o slanju pisama i računa

Prema objavljenoj dokumentaciji, predmet nabave uključuje zaprimanje, kuvertiranje, usmjeravanje, prijenos i uručenje pismovnih pošiljaka te poslovnih dokumenata. Budući pružatelj usluge mora omogućiti i elektroničko praćenje pošiljaka, uključujući pristup posebnoj internetskoj aplikaciji putem koje će Čistoća moći provjeravati tijek i uspješnost dostave.

Predviđena aplikacija trebala bi omogućiti pojedinačni ili skupni unos podataka o primateljima, pregled dostavljenih pošiljaka te informacije o neuspjelim pokušajima uručenja. Sustav bi trebao bilježiti vrijeme dostave i razloge zbog kojih pojedina pošiljka eventualno nije mogla biti uručena, što je posebno važno kada se dostavljaju službeni dokumenti i obavijesti korisnicima.

Koliko Split zapravo plaća slanje računa?

Objavljena nabava otvara nekoliko važnih pitanja o poslovanju jedne od najvažnijih splitskih komunalnih tvrtki. Prije svega, zanimljivo bi bilo doznati koliko Čistoća godišnje šalje računa, obavijesti i drugih dokumenata, koliki je bio iznos prethodnog ugovora za iste usluge te koliko je korisnika u međuvremenu prešlo na elektroničko primanje računa.

Digitalizacija komunikacije posljednjih godina omogućuje poduzećima smanjenje dijela troškova povezanih s ispisom i fizičkom dostavom dokumenata. Ipak, bez službenih podataka o broju pošiljaka i trajanju ugovora ne može se zaključiti koliki je potencijal za uštede u ovom konkretnom slučaju niti je li procijenjena vrijednost nabave veća ili manja od ranijih troškova.

Ponude se primaju do početka prosinca

Natječaj se provodi kao otvoreni postupak, a prema objavljenim podacima kriterij za odabir ponude jest cijena. Rok za dostavu ponuda istječe 3. prosinca 2026. u 10 sati, nakon čega će biti poznato kakav je interes potencijalnih pružatelja usluga i pod kojim financijskim uvjetima nude izvršavanje posla.

Za sada je najvažnije razlikovati procijenjenu vrijednost od stvarne cijene koja će biti ugovorena nakon provedbe postupka. Tek podaci o odabranoj ponudi, količinama pošiljaka i trajanju ugovora omogućit će potpuniju sliku o tome koliko splitsku Čistoću, a posredno i njezino poslovanje koje financiraju korisnici usluga, stoji poštanska komunikacija.