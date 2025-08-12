Splitska bolnica bilježi znatan porast intervencija. Šola: "Ovo su iznimne vrućine, molimo građane da se čuvaju"

Posljednjih dana u Kliničkom bolničkom centru Split bilježi se osjetan porast intervencija, a glavni razlog su ekstremne ljetne vrućine.

"Zadnjih dana bilježimo povećan broj intervencija i povećan broj pacijenata u našim ordinacijama i povećan broj pozivatelja koji traže pomoć", rekao je Dubravko Šola, voditelj dežurnih liječničkih timova u KBC-u Split.

Prema njegovim riječima, najčešće se javljaju stariji pacijenti, osobe s kardiovaskularnim i onkološkim problemima te ljudi koji su prisiljeni raditi na otvorenom. "Stranci obično zovu navečer, a strani radnici isto traže pomoć", dodao je.

Šola posebno ističe važnost prevencije: "Najvažnije je odvoljno hidrirati, uzimati dovolno tekućine i elektrolita, koristiti pokrivalo za glavu i boraviti u rashlađenom prostoru."

Osim zdravstvenih tegoba povezanih s toplinom, liječnici interveniraju i zbog nesreća. "Dosta imamo intervencija i prometnih nezgoda i nezgoda prilikom obavljanja građevinskih radova. U ovim vremenima i velikim vrućinama, na nemogućim uvjetima i najzdravijima padne koncentracija, pa dolazi do ozljeda", upozorio je.

Iako je posla sve više, u KBC-u Split ističu da imaju dovoljno timova. "Iz godine u godinu apeliramo iznova, a naši ljudi su svjesniji ovih vremenskih uvjeta, ali ovo su iznimne vrućine i one moraju djelovati na nas. Molimo građane da se čuvaju i da ne zovu ako neke stvari nisu hitne", poručio je Šola.