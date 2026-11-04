Splitska alternativna scena dobiva novi glazbeni program: Premijerno predstavljanje mladih bendova uz koncerte i promocije

Split Alternative Scene (SAS), nakon uspješno odrađenog proljetnog programa SASopen te brojnih ljetnih koncerata, festivala i suradnji, nastavlja s aktivnostima i tijekom jeseni. Ovoga puta splitskoj publici donosi novi glazbeni program pod nazivom "SAS PREMIERE", čiji je cilj pružiti dodatni prostor autorskim izvođačima i približiti njihov rad ljubiteljima alternativne glazbe.

Riječ je o projektu zamišljenom kao platforma za predstavljanje novih singlova, videospotova, albuma, EP izdanja i glazbenih kompilacija. Svaki događaj uključivat će promociju određenog glazbenog izdanja, nakon koje će izvođači nastupiti uživo na pozornici Pivnice Prostor u Splitu. Program će završavati slušaonicom pjesama domaćih autorskih bendova, čime organizatori žele dodatno povezati glazbenike i publiku te potaknuti međusobno druženje i suradnju. Iz SAS-a ističu kako novi koncept nije namijenjen isključivo splitskim bendovima. Želja im je otvoriti vrata i izvođačima iz drugih dijelova Hrvatske, ali i regije, kojima je često teško pronaći priliku za koncertno predstavljanje u Splitu.

Prvo izdanje programa "SAS PREMIERE" održat će se u četvrtak, 19. studenoga, s početkom u 20:30 sati u Pivnici Prostor. Čast da otvori novi program pripala je splitskom rock sastavu Videokяug, koji će tom prilikom publici predstaviti svoj prvi singl i pripadajući videospot te održati koncert.

Splitski rock sastav priprema prvi album

Videokяug je peteročlani rock bend osnovan 2025. godine, a u relativno kratkom razdoblju uspio je ostvariti više od 15 nastupa u Splitu, drugim dijelovima Dalmacije i Zagrebu. Bend trenutačno radi na autorskom materijalu za svoj prvi studijski album, čije je objavljivanje planirano za proljeće sljedeće godine. Snimanje se odvija u High Studiju u Sinju, a za produkciju je zadužen Mile Mijač.

Sastav čine Joško (Joe) Bulić, vokal i autor tekstova, Denis Mitar, gitarist i skladatelj, Adrian Agnić na solo gitari, Željko Agnić na bas gitari te Hrvoje Jakšić na bubnjevima.

Osam bendova na završnoj slušaonici

Nakon premijernog predstavljanja singla i videospota te koncerta Videokяuga, večer će se nastaviti slušaonicom autorskih pjesama izvođača povezanih sa splitskom alternativnom scenom. Publika će imati priliku poslušati glazbu šest bendova koji su ove godine sudjelovali u programu SASopen. Među njima su Kosturi (Majmunovo Split), Beg iz Makarske, Morlaq iz Drniša te splitski sastavi Reoplan, Djigibaoo i Foster. Kao dodatni izvođači u glazbeni izbor uključeni su i splitski Peacefool Snyte te solinska Sila Nečista.

Organizatori se nadaju kako će ovakav format postati redovito okupljalište ljubitelja alternativne glazbe, ali i mjesto na kojem će manje poznati sastavi dobiti priliku predstaviti svoj rad novoj publici. Program se održava uz pokroviteljstvo Split Alternative Scene – SAS, Pivnice Prostor i Lumer Print & Shop.

Poziv zainteresiranim glazbenicima

Svi autorski izvođači koji žele sudjelovati u budućim izdanjima programa mogu se javiti organizatorima putem Instagram profila @split.alternative.scene, elektroničke pošte split.alternative.scene@gmail.com ili WhatsAppa na broj +385 91 611 22 78.