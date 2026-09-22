SPLITOM SE ŠIRI PRIČA O PORASTU SPOLNIH BOLESTI Pitali smo stručnjake, a evo što pokazuju i službene brojke

Klinika za infektologiju KBC-a Split posljednjih je godina ostvarila važan iskorak u području dijagnostike, liječenja i prevencije HIV infekcije i drugih spolno prenosivih bolesti, čime je stanovnicima Dalmacije omogućena dostupnija i cjelovitija zdravstvena skrb.

Jedna od najvažnijih promjena je decentralizacija skrbi za osobe koje žive s HIV-om. Liječenje koje se dugi niz godina provodilo isključivo u Zagrebu sada je u punom opsegu dostupno i u Splitu. Pacijenti iz Dalmacije tako više ne moraju putovati u Zagreb radi redovitih kontrola i terapije, nego dijagnostiku, praćenje i suvremeno liječenje mogu obaviti u KBC-u Split.

"Na Klinici danas možemo osigurati cjelovitu skrb osobama koje žive s HIV-om, od dijagnostike i redovitog praćenja do suvremenog liječenja. Istodobno snažno razvijamo preventivne programe jer su upravo prevencija, pravodobno testiranje i rano otkrivanje infekcije ključ suvremene medicine. Broj korisnika naših preventivnih programa u stalnom je porastu, što prvenstveno govori o većoj dostupnosti, boljoj informiranosti i spremnosti ljudi da odgovorno brinu o svome zdravlju", ističe predstojnica Klinike za infektivne bolesti KBC-a Split doc. dr. sc. Mirela Pavičić Ivelja, dr. med.

Poseban naglasak posljednje dvije godine stavljen je upravo na prevenciju. U KBC-u Split dostupan je PrEP – predekspozicijska profilaksa, namijenjena osobama koje imaju povećan rizik od zaraze HIV-om. Redovitim uzimanjem terapije mogućnost infekcije HIV-om značajno se smanjuje. U hitnim situacijama nakon mogućeg izlaganja HIV-u dostupan je PEP – postekspozicijska profilaksa. Potrebno ju je započeti što prije nakon rizičnog kontakta, idealno unutar 24 sata, a najkasnije unutar 72 sata.

Uz dostupnost PrEP-a i PEP-a intenzivirani su programi savjetovanja, testiranja i ranog otkrivanja spolno prenosivih infekcija. Upravo veći broj testiranja i aktivniji preventivni pristup mogu dovesti i do nešto većeg broja otkrivenih slučajeva, bez nužnog stvarnog porasta učestalosti bolesti u populaciji.

Prema podacima Klinike, broj novootkrivenih HIV infekcija i drugih spolno prenosivih infekcija posljednjih je godina uglavnom stabilan te se trenutačno ne bilježi alarmantan porast spolno prenosivih bolesti. Epidemiološke pokazatelje, međutim, potrebno je kontinuirano pratiti te nastaviti ulagati u odgovorno spolno ponašanje, informiranje, testiranje i dostupnost preventivne zdravstvene zaštite.

U Europi se bilježi značajan porast sifilisa i gonoreje, a Dalmacija je izrazito turistička regija s velikom mobilnošću stanovništva i intenzivnim međunarodnim putovanjima. To podrazumijeva i mogućnost pojave različitih spolno prenosivih infekcija, uključujući infekcije uzrokovane bakterijama otpornima na antibiotike. U hitnom prijemu Klinike povremeno se, uz domaće stanovništvo, zbrinjavaju i strani državljani koji tijekom boravka u Hrvatskoj zatraže medicinsku pomoć nakon rizičnog kontakta ili zbog sumnje na spolno prenosivu infekciju.

HIV danas – kronična bolest koja se uspješno liječi

Liječenje HIV infekcije posljednjih je desetljeća iznimno napredovalo. Zahvaljujući suvremenoj antiretrovirusnoj terapiji, HIV je danas kronična bolest kojom se može uspješno upravljati, a osobe koje se pravodobno dijagnosticiraju i redovito uzimaju terapiju mogu očekivati dug i kvalitetan život.

"Današnja terapija HIV infekcije vrlo je učinkovita i dobro podnošljiva, a kod velikog broja pacijenata svodi se na jednu tabletu dnevno. Cilj liječenja je postići nemjerljivu količinu virusa u krvi. Time štitimo imunološki sustav, sprječavamo razvoj bolesti, a osoba koja uz terapiju trajno održava nemjerljivu količinu virusa ne prenosi HIV spolnim putem. Zato su rano testiranje, pravodobna dijagnoza i što ranije uključivanje u liječenje iznimno važni", pojašnjava Irena Jeličić, dr. med.

Većina osoba s HIV infekcijom i drugim spolno prenosivim infekcijama pritom ne zahtijeva bolničko liječenje. Njihovo praćenje i liječenje uspješno se provodi kroz organizirane ambulantne i kapacitete dnevne bolnice Klinike.

Pacijentima su na raspolaganju Ambulanta za urogenitalne i spolno prenosive infekcije, Ambulanta za infekcije imunokompromitiranih bolesnika te Dnevna bolnica Klinike, gdje mogu obaviti dijagnostičku obradu, specijalističke preglede, laboratorijsku dijagnostiku i savjetovanje te primiti potrebnu terapiju. Takav način organizacije omogućuje kvalitetnu i učinkovitu skrb bez potrebe za hospitalizacijom u najvećem broju slučajeva, uz očuvanje kontinuiteta praćenja i individualni pristup svakom pacijentu.

Skrb se temelji i na suradnji infektologa s mikrobiolozima, dermatovenerolozima te drugim specijalistima prema potrebi, kao i na bliskoj suradnji KBC-a Split s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Tako koordinirani pristup omogućuje pravodobnu dijagnostiku, odgovarajuće liječenje, epidemiološko praćenje te kontinuirano unaprjeđenje preventivnih aktivnosti.

U skladu sa širenjem djelatnosti, razvojem preventivnih programa i rastom opsega ambulantne skrbi, u planu je i renoviranje Klinike za infektivne bolesti KBC-a Split. Obnovom će se osigurati bolji uvjeti za pacijente, funkcionalniji prostor ambulanti i dnevne bolnice te kvalitetnije radno okruženje za djelatnike.

Što pokazuju prijave sifilisa i gonoreje u županiji?

Službene podatke o prijavljenim slučajevima sifilisa i gonoreje dostavio nam je dr. med. Pero Rizvan, specijalist epidemiologije iz Odjela za spolno i krvlju prenosive bolesti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kako bi se vidjelo kretanje kroz dulje razdoblje, prikazao je prijave od 2017. do dosadašnjeg dijela 2026. godine. Podaci, kaže, ne pokazuju porast ovih infekcija.

„Podatci pokazuju da nema porasta ovih infekcija. Broj pacijenata evidentiran u KBC Split je meni nepoznat“, odgovorio je Rizvan.

Prema dostavljenim podacima, 2024. u županiji su prijavljena dva slučaja sifilisa i tri gonoreje, 2025. po dva slučaja svake infekcije, a dosad u 2026. također po dva. Svi prijavljeni oboljeli u prikazanom razdoblju bili su muškarci. Podaci o pacijentima KBC-a Split i dostavljene županijske prijave stoga se ne mogu izravno usporediti na temelju Rizvanova odgovora.

Navodi i da Split i Splitsko-dalmatinska županija, prema dostupnim prijavama, ne prednjače po broju slučajeva u Hrvatskoj. Posljednji konačni nacionalni podaci koje je dostavio odnose se na 2024. godinu: u cijeloj Hrvatskoj tada je prijavljeno 35 slučajeva sifilisa i 33 slučaja gonoreje.

"Iz prijavljenih podataka nije moguće broj oboljelih povezati s turističkom sezonom“, ističe epidemiolog. Budući da u županijskim prijavama ne vidi porast", Rizvan ne izvodi ni zaključak o povezanosti broja slučajeva s korištenjem PrEP-a ili PEP-a.

Što ako nema simptoma i gdje se testirati?

Rizvan objašnjava da se sifilis može očitovati ranicom, osipom, promjenama na koži i sluznicama te povećanim limfnim čvorovima, ali postoji i latentna faza bez simptoma, kada se infekcija dokazuje testom iz krvi. Gonoreja kod muškaraca često izaziva gnojni iscjedak iz mokraćne cijevi i smetnje pri mokrenju, dok kod žena može proći bez prepoznatljivih simptoma sve do pojave komplikacija.

"Ne mogu odgovoriti na pitanje koliko je stvarni broj zaraženih različit od službeno evidentiranih bilo radi asimptomatskih infekcija, nedovoljnog testiranja ili neprijavljivanja", kaže Rizvan.

Prema njegovim riječima, na sifilis se savjetuje testiranje dva do tri tjedna nakon rizičnog spolnog kontakta, a i ranije ako se pojavi bezbolna ranica. Za gonoreju navodi testiranje nakon dva tjedna; infekcija se može dokazivati molekularnim testom iz urina ili brisom. O odgovarajućem uzorku i vremenu testiranja najbolje je razgovarati s liječnikom.

Građani se na obje infekcije mogu testirati u NZJZ-u SDŽ i KBC-u Split. Za testiranje na sifilis i gonoreju u županijskom Zavodu potrebna je uputnica izabranog liječnika ili se usluga plaća.

"Besplatno i anonimno testiranje nije moguće na ove infekcije već na HIV, hepatitis B i hepatitis C", pojašnjava Rizvan.

Što je s otpornošću gonoreje na antibiotike?

Među uzorcima koje je posljednjih nekoliko godina analizirao NZJZ SDŽ, prema Rizvanovim riječima, nije bilo slučajeva smanjene osjetljivosti uzročnika gonoreje na ceftriakson, antibiotik koji se koristi u liječenju te infekcije. "Podatke drugih laboratorija nemam, kao ni podatke za Hrvatsku", naglašava.

Mikrobiološka kultura i ispitivanje osjetljivosti ne rade se kod svakog potvrđenog slučaja: većina infekcija dokazuje se molekularnom metodom, a kultura je osobito važna ako liječenje ne daje očekivani rezultat. Rizvan navodi da se nakon liječenja nekomplicirane gonoreje preporučenim antibiotikom rutinska potvrda izlječenja ne savjetuje, dok se kod gonoreje ždrijela savjetuje kontrolno testiranje nakon liječenja. O liječenju odlučuju infektolozi i dermatovenerolozi.

Kada je riječ o sifilisu, Rizvanu nije poznato da trenutačno postoji nestašica benzatin-penicilina G. Način liječenja ovisi o stadiju bolesti i u nadležnosti je infektologa ili dermatovenerologa.

Upozorava da neliječeni sifilis može dovesti do komplikacija te da se infekcija tijekom trudnoće može prenijeti na plod. Nema saznanja o slučajevima sifilisa u trudnoći ili prirođenog sifilisa u županiji.