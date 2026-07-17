SPLITOM SE OPET MUNJEVITO ŠIRI ZARAZA Djeca su najugroženija, a od nje strahuju i turisti

Ljeto je vrijeme kada djeca više borave vani, igraju se, znoje i češće imaju sitne ogrebotine na koži, a upravo tada nerijetko se pojave i slatke kraste, odnosno impetigo, česta površinska bakterijska infekcija kože. Iako naziv zvuči gotovo bezazleno, riječ je o vrlo zaraznoj pojavi koja se najčešće javlja kod djece, osobito na licu, oko nosa i usta, ali se može proširiti i na druge dijelove tijela.

Najčešće počinje kao mala ranica ili mjehurić, koji brzo puca i ostavlja prepoznatljivu žućkastu, "medenu" krasticu. Upravo zbog tog izgleda roditelji često i posumnjaju da se radi o impetigu.

Infekcija se lako širi, osobito ako dijete češe promjene ili ako u kućanstvu više članova koristi iste ručnike, posteljinu ili druge osobne predmete.

Ovoga ljeta impetigo nije zaobišao ni splitske mališane, a zbog brzog širenja zaraze posljednjih su dana čekaonice u splitskim pedijatrijskim ambulantama pune "slatke" djece. D

odatni poticaj širenju bolesti mogu daju i ljetni uvjeti, boravak na moru, kupanje te česta razmjena ručnika i drugih stvari na plaži, što infekciji olakšava prijenos s djeteta na dijete.

Jako se brzo šire

Kako ističe doc.dr.sc. Jasna Petrić Duvnjak, pedijatar pulmolog, iz Poliklinike Pediatri Split, jedino slatko koje vam se sigurno neće svidjeti ovo ljeto jesu upravo spomenute slatke kraste.

"Jedino slatko koje vam se sigurno neće svidjeti ovo ljeto jesu slatke kraste, a to je Impetigo ili površna bakterijska infekcija kože. Ako je primijetite, pod jedan potrebno je maknuti krastu, prebrisavanje s gazom, zatim je potrebno tu ranicu očistiti s antiseptikom (naravno koji ne peče) i nakon toga staviti antibiotsku mast.

One se jako brzo šire, treba voditi računa o higijeni unutar kuće, među ostalim članovima, upotrebi ručnika, pranju ruku,... ako uz sve te mjere niste uspjeli riješiti problem javite se zadaljnje liječenje", savjetuje dr. Petrić Duvnjak.

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Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi, poput ručnika, igračaka ili posteljine. Zbog toga se često javlja u obiteljima s više djece ili u kolektivima poput vrtića, gdje se bakterije lako prenose s jednog djeteta na drugo.

Ovu infekciju uzrokuju dvije bakterije: ili streptokok grupe A (s blagim simptomima) ili stafilokok aureus (uzrokuje teži oblik, a može razviti veće količine tekućine u prištićima pa se oni i duže zadržavaju na koži, bez pucanja).

Ako se ne liječi na vrijeme, promjene se mogu širiti i po tijelu, a dijete može zaraziti i druge članove obitelji.

Što roditelji trebaju paziti

Roditeljima se savjetuje da kožu djeteta održavaju čistom, da promjene ne diraju i ne češu te da dijete redovito pere ruke. Nokte je dobro kratko podrezati kako bi se smanjilo grebanje i prijenos bakterija na druge dijelove tijela.

Također je važno ne dijeliti ručnike, odjeću i druge osobne stvari, a ako se promjene ne povuku ili se stanje pogoršava, potrebno je javiti se pedijatru.

U blažim slučajevima dovoljna je lokalna terapija, dok je kod opsežnijih infekcija ponekad potrebna i antibiotska terapija na usta. Zato je pravodobno prepoznavanje važno, jer se uz odgovarajuće liječenje impetigo najčešće uspješno povlači bez posljedica.

Kupanje u moru i slatke kraste?

Iako je ljeto u punom jeku, djeca i odrasli sa slatkim krastama neko vrijeme bi trebali izbjegavati kupanje i druge vodene aktivnosti. More i impetigo nisu dobra kombinacija jer slana voda može dodatno nadražiti već zahvaćenu kožu. Zbog toga se savjetuje da se s kupanjem pričeka dok kraste ne otpadnu i koža se potpuno ne oporavi. Posebno treba pripaziti i na sunce, jer postoji mogućnost postupalnih hiperpigmentacija pa je kožu važno štititi prema preporuci dermatologa.

Važno je znati i da su slatke kraste zarazne sve dok ranice vlaže, cure ili se suše. Kako bi se spriječilo širenje infekcije potrebno je dezinficirati i često mijenjati sve što dijete koristi, uključujući ručnike, posteljinu i odjeću. Budući da je impetigo vrlo zarazan, liječnici ne preporučuju plivanje djeci dok se infekcija ne povuče jer se lako može prenijeti na drugu djecu preko ručnika, kupaćeg kostima, kože ili drugih zajedničkih površina.

Dijete koje ne uzima antibiotike ne bi se trebalo kupati na javnim mjestima dok krastice u potpunosti ne nestanu, dok je dijete na antibiotskoj terapiji obično nezarazno unutar 24 sata od početka liječenja.

Iako se impetigo ne prenosi samim kupanjem u moru ili jako kloriranom bazenu, zaraza se može dogoditi izravnim kontaktom s površinama, igračkama, odjećom ili drugim predmetima.

Infekcija nije opasna u većini slučajeva, ali može dovesti do komplikacija, zbog čega je zaraženo dijete najbolje privremeno držati podalje od druge djece dok bolest ne prođe.

Dr.Google i društvene mreže

Pojavu slatkih krasta komentirala nam je i epidemiologinja NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije doc.prim.dr.sc. Diana Nonković.

"Slatke kraste su jedna vrsta imeptiga odnosno bakterijske infekcije i ako se te krastice gule odnosno skidaju i diraju onda se one mogu prenositi dalje po tijelu, a mogu se prenositi na drugu osobu što se najčešće događa u obitelji kada dijete jedno od drugoga to dobije. Liječenje je vrlo učinkovito, postoje dezinficijensi kojima se te krastice mogu tretirati. Preporuča se to područje malo i prikriti da dijete ne bi to čupkalo, a ako su se baš jako prošire po tijelu onda se može dati antibiotik na usta"; pojasnila je Nonković i kako ide tijek liječenja.

Od ranije spomenuti svrab, pa sada i slatke kraste koje haraju među splitskom djecom nisu nikakva novost, smatra Nonković.

"Nikakve to nisu posebne bolesti, uvijek su bile i bit će ih. Kao što postoje uši, dječje gliste i ostale zarazne bolesti, no ranije su roditelji to puno jednostavnije i bezbolnije prihvaćali, a danas kada imamo doktora Google-a i društvene mreže onda se o tome previše raspravlja i daje se prevelika važnost nekim stvarima koje uistinu ne bi trebale biti toliko važne", naglasila je.

Impetigo – inkubacija Inkubacijsko razdoblje, odnosno vrijeme od ulaska uzročnika u organizam do pojave prvih simptoma, najčešće traje 7 do 10 dana. Kako se impetigo prenosi? Impetigo je vrlo zarazna infekcija koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom kožom, ali i neizravno, preko zajedničkih predmeta poput ručnika, posteljine, odjeće, igračaka i sličnih stvari. Gdje se najčešće pojavljuje? Promjene se mogu razviti na bilo kojem dijelu tijela, no najčešće zahvaćaju lice, osobito područje oko nosa i usta, kao i ekstremitete. Oblici bolesti Impetigo se najčešće javlja u dva osnovna oblika. 1. Nebulozni impetigo Nebulozni impetigo, odnosno impetigo nonbullosa, najčešći je oblik bolesti. U većini slučajeva uzrokuje ga Streptococcus pyogenes, beta-hemolitički streptokok skupine A. Bolest obično počinje kao sitne papule, odnosno prištići, koje se zatim pretvaraju u mjehuriće okružene crvenilom kože. Mjehurići imaju tanku stijenku i ispunjeni su bistrom, vrlo zaraznom tekućinom. Kako bolest napreduje, sadržaj postaje gnojan, mjehuri pucaju, a na njihovom mjestu stvaraju se prepoznatljive kraste boje meda. Promjene najčešće zacijele bez ožiljaka. Ovaj oblik najčešće zahvaća lice, osobito područje oko nosa i usta, ali se može pojaviti i na ekstremitetima. Ponekad je praćen i povećanjem okolnih limfnih čvorova. 2. Bulozni impetigo Bulozni impetigo, odnosno impetigo bullosa, javlja se rjeđe i uzrokuje ga Staphylococcus aureus, poznat i kao zlatni stafilokok, koji stvara eksfolijativni toksin A. Karakteriziraju ga veći mjehuri koji postupno rastu. Oni su ispunjeni bistrom do žućkastom tekućinom, koja s vremenom može postati tamnija i mutnija. Kada puknu, na koži ostaju kraste boje meda koje također najčešće zacijele bez ožiljaka. Bulozni impetigo najčešće se javlja u novorođenčadi i djece u dobi od dvije do pet godina. Promjene se obično nalaze na trupu, ekstremitetima te na vlažnim područjima poput pazuha, kožnih nabora na vratu ili područja pelena. Liječenje impetiga Liječenje uključuje opće mjere, kao i lokalnu ili po potrebi sustavnu terapiju lijekovima. Opće mjere Zahvaćenu kožu važno je održavati čistom i suhom. Redovito pranje običnim ili antiseptičkim sapunom i toplom vodom važan je dio liječenja, ali i sprječavanja daljnjeg širenja infekcije. Krastice i sadržaj mjehurića treba uklanjati nježno, više puta dnevno, prije nanošenja antibiotske terapije. Također je važno ne dirati promjene i ne češati ih. U prevenciji širenja posebno su važne i redovita higijena ruku te izbjegavanje dijeljenja osobnih predmeta sa zaraženom osobom. Liječenje lijekovima Najčešće se provodi lokalna antibiotska terapija u obliku masti ili kreme, obično kroz 7 do 10 dana. U tu svrhu često se koriste pripravci s mupirocinom ili fusidatnom kiselinom, a mupirocin se često smatra terapijom prvog izbora. Sustavna antibiotska terapija obično nije potrebna, osim kod opsežnijih promjena, kada se može dodati lokalnom liječenju. Moguće komplikacije Iako impetigo u većini slučajeva prolazi bez posljedica ako se pravodobno i pravilno liječi, komplikacije su ipak moguće. One mogu uključivati poststreptokokni glomerulonefritis, celulitis, sepsu te trajne promjene na koži, odnosno ožiljke.