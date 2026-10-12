SPLITE, ODAZOVI SE! Jedna tvoja kap krvi nekome može spasiti život: U srijedu velika akcija na Mertojaku

Gradsko društvo Crvenog križa Split u suradnji s Klubom dobrovoljnih darivatelja krvi HEP organizira novu akciju darivanja krvi. Svi građani koji žele pomoći onima kojima je krv najpotrebnija pozvani su da se odazovu i pokažu svoju humanost.

Akcija će se održati u srijedu, 14. listopada 2026. godine, od 8 do 12 sati, u prostorijama dispečerskog centra HEP-a na Mertojaku, na adresi Poljička cesta 73 u Splitu.

Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da izdvoje malo vremena i sudjeluju u ovoj plemenitoj akciji.

Tko može darovati krv?

Krv mogu darovati zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina koje zadovoljavaju zdravstvene uvjete za darivanje.

Svaka darovana doza krvi može biti od iznimne važnosti pacijentima kojima je potrebna transfuzija, bilo zbog liječenja, operacijskih zahvata ili hitnih medicinskih stanja.

„Pozivamo sve ljude dobre volje da nam se pridruže na navedenoj akciji. Unaprijed zahvaljujemo za svaku vašu zlatnu kap”, poručuju organizatori.

Darivanje krvi jednostavan je čin solidarnosti kojim možemo pomoći drugima onda kada im je pomoć najpotrebnija. Zato se u srijedu odazovite akciji na Mertojaku i darujte ono što se ne može proizvesti – krv koja spašava živote.