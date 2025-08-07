SPLIT Zbrinjavanje otpada pod povećalom: Direkt traži odgovore od gradske uprave

Stranka Direkt, koja već godinama upozorava na ozbiljne probleme u gospodarenju otpadom u Splitu, iskoristila je prvu sjednicu Gradskog vijeća kako bi ponovno stavila ovu temu na dnevni red. U javnosti su objavili niz konkretnih pitanja koja su uputili nadležnima, uz poruku da je vrijeme za ozbiljno djelovanje.

"Kako već godinama pokušavamo potaknuti nadležne u gradskoj upravi i Čistoći da ozbiljno shvate probleme s gospodarenjem otpadom koje Split očekuju, i na 1. sjednici gradskog vijeća postavili smo nekoliko pitanja. Prvo detekcija svega što se nije napravilo, a nakon toga plan i program kako dalje. Vrijeme prolazi, brzo", poručuju iz Direkt-a.

Njihova pitanja jasno upućuju na nužnost transparentnog i učinkovitog upravljanja otpadom:

"Koliki su ukupni troškovi ulaganja u odvojeno prikupljanje otpada 2024/2025? Kakvo je stanje strojeva (rade/ne rade i zašto) na odlagalištu? Koliko je prostora i vremena preostalo za deponiranje na odlagalištu Karepovac? Je li razlog većeg smrada na odlagalištu tanji sloj prekrivke kojim se štedi prostor za otpad?"

Ova pitanja, kako ističu iz Direkt-a, nisu postavljena tek formalno, već s ciljem otvaranja rasprave i traženja konkretnih odgovora i rješenja. Iz njihove objave jasno je da očekuju brzu i jasnu reakciju, jer – "vrijeme prolazi, brzo."