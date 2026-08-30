Split završio u europskom promotivnom videu: Pogledajte kadrove grada i mlade koji putuju Europom

Kadrovi Splita i mladi koji su ovog ljeta boravili u gradu našli su se u novom promotivnom videu europske inicijative DiscoverEU.

Riječ je o sudionicima DiscoverEU meetupa koji je Info zona organizirala u srpnju, a dio atmosfere njihova splitskog druženja sada se promovira na europskoj razini.

DiscoverEU je inicijativa namijenjena osamnaestogodišnjacima iz Europske unije koja mladima pruža priliku za besplatno putovanje vlakom po europskim državama. Osim samog putovanja, cilj je upoznavanje novih ljudi i stjecanje novih iskustava.

Split kao kulisa europske inicijative

Diljem Europe svake se godine održavaju deseci DiscoverEU meetupa, odnosno susreta mladih uključenih u inicijativu. Jedan od njih ovog je srpnja održan upravo u Splitu.

"U promotivnom videu zabilježeni su dio atmosfere splitskog druženja i neke od splitskih lokacija", objasnila je Angjela Tanchevska iz Info zone.

Tako su se uz mlade putnike u novom europskom promotivnom materijalu našli i prepoznatljivi prizori Splita.

Više informacija o mogućnostima koje pruža DiscoverEU zainteresirani mogu pronaći u promotivnom videu, na stranicama Info zone te na Europskom portalu za mlade.