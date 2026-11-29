Split se ponovno našao u središtu pozornosti američkih medija. Ovoga puta poznati turistički portal Islands posvetio je članak dalmatinskoj metropoli, predstavljajući je kao atraktivnu alternativu Floridi, posebno za umirovljenike koji razmišljaju o duljem boravku na Mediteranu.
Autor članka Joe Orovic oduševljen je splitskim plažama, gastronomijom, povijesnom baštinom i mediteranskim načinom života.
Posebno ih iznenadili troškovi života
Iako se posljednjih godina često govori o visokim cijenama u Hrvatskoj, američki portal donosi nešto drugačiju perspektivu. Pozivajući se na procjene financijskih konzultanata, navodi da bi uz dugoročni najam nekretnine i pažljivo raspolaganje novcem mjesečni troškovi života u Splitu mogli iznositi oko 2.000 američkih dolara.
Za usporedbu, za život na Floridi, prema podacima koje prenosi portal, potrebno je više od 5.000 dolara mjesečno. Riječ je o okvirnim procjenama koje ovise o životnim navikama, smještaju i razdoblju godine.
Posebnu pozornost Amerikanci su posvetili splitskim plažama. Istaknuli su Bačvice i tradicionalni picigin, uređeni Žnjan s brojnim sadržajima te prirodne ljepote Marjana i plaže Kašjuni. Nije izostala ni Dioklecijanova palača. Autor podsjeća da je još rimski car Dioklecijan odabrao upravo područje današnjeg Splita za život nakon povlačenja s vlasti.
Amerikanci tvrde da je Split povoljno i idealno mjesto za život umirovljenika. Slažete li se s njima?
Pohvalili i splitske restorane
Američki portal pohvalio je raznolikost splitske gastronomske ponude, od tradicionalnih dalmatinskih jela do vrhunskih restorana. Posebno su izdvojili restoran Laf! zbog domaće kuhinje i pristupačnih cijena te restoran Krug, nositelja Michelinove zvjezdice.
Savjetuju izbjegavanje srpnja i kolovoza
Ipak, Amerikanci upozoravaju i na sezonski rast cijena. Svima koji žele povoljniji smještaj i manje gužve preporučuju dolazak izvan vrhunca turističke sezone.
Split je tako ponovno dobio vrijednu međunarodnu promociju, ovoga puta ne samo kao destinacija za ljetovanje, nego i kao mjesto u kojem bi strani umirovljenici mogli provesti znatno više vremena.