Split se ponovno našao u središtu pozornosti američkih medija. Ovoga puta poznati turistički portal Islands posvetio je članak dalmatinskoj metropoli, predstavljajući je kao atraktivnu alternativu Floridi, posebno za umirovljenike koji razmišljaju o duljem boravku na Mediteranu.

Autor članka Joe Orovic oduševljen je splitskim plažama, gastronomijom, povijesnom baštinom i mediteranskim načinom života.

Posebno ih iznenadili troškovi života

Iako se posljednjih godina često govori o visokim cijenama u Hrvatskoj, američki portal donosi nešto drugačiju perspektivu. Pozivajući se na procjene financijskih konzultanata, navodi da bi uz dugoročni najam nekretnine i pažljivo raspolaganje novcem mjesečni troškovi života u Splitu mogli iznositi oko 2.000 američkih dolara.

Za usporedbu, za život na Floridi, prema podacima koje prenosi portal, potrebno je više od 5.000 dolara mjesečno. Riječ je o okvirnim procjenama koje ovise o životnim navikama, smještaju i razdoblju godine.

Posebnu pozornost Amerikanci su posvetili splitskim plažama. Istaknuli su Bačvice i tradicionalni picigin, uređeni Žnjan s brojnim sadržajima te prirodne ljepote Marjana i plaže Kašjuni. Nije izostala ni Dioklecijanova palača. Autor podsjeća da je još rimski car Dioklecijan odabrao upravo područje današnjeg Splita za život nakon povlačenja s vlasti.

Amerikanci tvrde da je Split povoljno i idealno mjesto za život umirovljenika. Slažete li se s njima? ❤️ Da, Split je raj na zemlji! 👍 Da, ali samo za one s inozemnim primanjima. 😮 Split je prekrasan, ali preskup za domaće stanovništvo. 😢 Ne, s hrvatskom mirovinom teško je živjeti u Splitu. Glasaj

Pohvalili i splitske restorane

Američki portal pohvalio je raznolikost splitske gastronomske ponude, od tradicionalnih dalmatinskih jela do vrhunskih restorana. Posebno su izdvojili restoran Laf! zbog domaće kuhinje i pristupačnih cijena te restoran Krug, nositelja Michelinove zvjezdice.

Savjetuju izbjegavanje srpnja i kolovoza

Ipak, Amerikanci upozoravaju i na sezonski rast cijena. Svima koji žele povoljniji smještaj i manje gužve preporučuju dolazak izvan vrhunca turističke sezone.

Split je tako ponovno dobio vrijednu međunarodnu promociju, ovoga puta ne samo kao destinacija za ljetovanje, nego i kao mjesto u kojem bi strani umirovljenici mogli provesti znatno više vremena.