Split zabranio prodaju alkohola nakon 21 sat, ali još uvijek možete piti, ali i kupiti piće?! Evo kako...

Odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića na području Splita donesena je još 29. srpnja na sjednici Gradskog vijeća, no gotovo dva tjedna kasnije još uvijek nije stupila na snagu.

Na cijelu situaciju upozorio je Jakov Prkić, vijećnik stranke Direkt u Gradskom vijeću Grada Splita, koji je javno kritizirao kašnjenje s objavom odluke i njezinom provedbom. Riječ je o odluci koja je predstavljena kao jedan od važnijih poteza gradske vlasti u pokušaju suzbijanja narušavanja javnog reda i mira u centru Splita, posebno problema povezanih s prekomjernom konzumacijom alkohola i ponašanjem dijela turista tijekom noći.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta ranije je u više navrata najavljivao ograničavanje prodaje alkohola nakon 21 sat, zbog čega se, smatra Prkić, moglo očekivati da će odluka nakon donošenja biti provedena što je prije moguće.

Odluka donesena, ali se još čeka Službeni glasnik

Prkić upozorava kako je od sjednice Gradskog vijeća prošlo 12 dana, a odluka još uvijek čeka objavu u Službenom glasniku Grada Splita. Tek nakon objave počinje teći rok nakon kojeg odluka stupa na snagu.

"Već 12 dana čeka se izlazak Službenog glasnika u kojem će se Odluka objaviti i stupiti na snagu osmog dana od dana objave", objavio je Prkić. Prema njegovoj računici, čak i kada bi Službeni glasnik bio objavljen odmah, zabrana prodaje alkohola nakon 21 sat počela bi se primjenjivati tek u drugoj polovici kolovoza.

Mjera za sezonu mogla bi vrijediti manje od mjesec dana

Posebno problematičnim smatra činjenicu da je primjena odluke vremenski ograničena do 15. rujna. To znači da bi, zbog kašnjenja s objavom, mjera kojom se trebalo djelovati upravo tijekom vrhunca turističke sezone u stvarnosti mogla biti na snazi manje od mjesec dana. "Kako Odluka o zabrani prodaje alkohola iza 21 sat vrijedi do 15. rujna, bit će na snazi manje od mjesec dana. Velikog učinka neće biti, a s ovim kašnjenjem bit će zanemariv", poručio je Prkić.

Dugo najavljivana zabrana zapela na provedbi

Ograničavanje prodaje alkohola u Splitu najavljivalo se mjesecima, a prethodno su stvoreni i zakonski preduvjeti kako bi lokalne vlasti mogle donositi takve odluke. Upravo zbog toga Prkić kritizira činjenicu da se, nakon svih najava i donošenja odluke na Gradskom vijeću, sada gubi vrijeme na njezinu formalnu objavu. Drugim riječima, potez koji je trebao imati konkretan učinak tijekom najintenzivnijeg dijela turističke sezone mogao bi početi proizvoditi učinke tek kada je njezin najveći dio već prošao. Prkić je svoju objavu zaključio ironičnom porukom na račun gradske administracije: "Zaplješćimo zajedno kako bi se pljesak bolje čuo."