SPLIT Vozio pijan s 1,60 promila

Policijski službenici u Splitu u subotu, 27. lipnja 2026. godine, oko 2:30 sati zaustavili su osobno vozilo kojim je upravljao 40-godišnji muškarac. Provjerom je utvrđeno da je riječ o vozaču koji je sjeo za volan iako mu je na snazi bila zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom.

Alkotest pokazao 1,60 promila

Vozač je alkotestiran, a policija je utvrdila da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,60 g/kg alkohola u organizmu. Odmah je isključen iz prometa te zadržan do otrježnjenja.

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Policija tražila zatvor i novu zabranu vožnje

Nakon otrježnjenja 40-godišnjak je u žurnom postupku odveden na sud. Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje s obzirom na to da je riječ o ponavljaču prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. Kako navode iz policije, muškarac je zbog istog prekršaja već jednom pravomoćno kažnjen, dok mu je još jedan postupak u tijeku.

Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godinu dana.Unatoč policijskom prijedlogu, sud je 40-godišnjaka pustio na slobodu.