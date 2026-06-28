Split večeras živi u ritmu Melodija Jadrana: Završna večer okupila brojna poznata lica

U Galeriji Meštrović večeras traje četvrta, ujedno i posljednja večer ovogodišnjih Melodija Jadrana. Završna festivalska večer održava se pod nazivom "Hit ljeta", a publika ima priliku uživati u novim pjesmama brojnih poznatih imena domaće glazbene scene.

Nakon tri festivalske večeri, Melodije Jadrana večeras ulaze u svoju završnicu, ali atmosfera nimalo ne jenjava. Dapače, upravo je posljednja večer donijela poseban šušur, svečani ugođaj i veliki interes publike.

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Poznati preplavili Galeriju Meštrović

U jedinstveni ambijent Galerije Meštrović stigla su brojna poznata lica iz glazbenog, javnog i društvenog života. Uz izvođače koji se izmjenjuju na pozornici, večer prate i brojni uzvanici, autori, glazbenici i osobe iz javnog života, zbog čega je završnica festivala dobila pravi glamurozni ton.

Galerija Meštrović i ove je večeri postala jedno od najatraktivnijih mjesta u Splitu, a publika uživa u programu koji spaja mediteranski glazbeni izričaj, suvremeni pop, balade, klapski zvuk i autorske suradnje.

Predstavljaju se nove pjesme

Finalna večer zamišljena je kao predstavljanje novih, ranije neobjavljenih skladbi različitih glazbenih stilova, s ciljem da upravo jedna od njih obilježi ljeto kao novi "Hit ljeta 2026."

Prema najavi HRT-a, na završnoj večeri 26 izvođača predstavlja nove pjesme, a program vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.

Naime, na završnoj večeri predstavlja se 26 novih pjesama. Među izvođačima su: Cambi, Damir Kedžo, Giuliano, Goran Karan, Jacques Houdek, Jelena Rozga, Jole, Jure Brkljača i Dino Petrić, Kiki Rahimovski, Lucija Marcelić i Neno Belan, Luka Basi, Luka Nižetić, Magazin, Marko Kutlić, Marko Tolja, Matija Cvek, Neda Ukraden, Pavel feat. Toma, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Vanna i Zorica Kondža.

Donosimo fotogaleriju

Završna večer Melodija Jadrana još traje, a atmosfera u Galeriji Meštrović potvrđuje da je Split večeras u znaku glazbe, poznatih lica i ljetnog festivalskog sjaja.

Tko je sve stigao na četvrtu i posljednju večer Melodija Jadrana, pogledajte u našoj fotogaleriji.