Split večeras gori! Nema koga nema u centru, dresovi Argentine i Španjolske na svakom koraku

Nakon dana provedenog na prepunim splitskim plažama, domaći i turisti večeras su se, čini se, svi spustili u samo srce grada. Centar Splita potpuno je oživio, ulice su krcate ljudima, a na svakom koraku osjeća se prava ljetna i navijačka atmosfera.

Centar prepun domaćih i turista

Riva, Pjaca, Marmontova ulica i okolne gradske uličice vrve životom. Ugostiteljske terase ispunjene su do posljednjeg mjesta, gradom odjekuju razgovori, glazba i navijačke pjesme, a rijeke ljudi prolaze središtem Splita.

Među brojnim turistima posebno se ističu oni odjeveni u dresove Španjolske i Argentine, reprezentacija koje večeras igraju veliko finale Svjetskog nogometnog prvenstva.

Za koga navijate u finalu SP-a? Španjolsku

Argentinu

Ne zanima me

Navijačka groznica i bez Hrvatske u finalu

Iako se hrvatska reprezentacija nije u finalu Mundijala, čini se da u Splitu neće nedostajati vatrene atmosfere. Brojni navijači već su zauzeli mjesta ispred televizijskih ekrana, dok se centrom grada vijore zastave i nose dresovi dviju reprezentacija koje će se boriti za naslov svjetskog prvaka.

Sve upućuje na to da je pred Splitom još jedna duga, bučna i navijački nabijena ljetna noć.

Kakva je atmosfera i što smo sve snimili večeras u centru grada, pogledajte u nastavku.