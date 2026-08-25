Split večeras čeka spektakl pod Sustipanom

Nakon više od tri tjedna utakmica i čak 91 prijavljene ekipe, kultno splitsko "Prvenstvo svita u balunu na skalini" stiglo je do svog velikog finalnog dana. Završnica turnira održat će se večeras, u utorak 25. kolovoza, na dobro poznatom igralištu uz bazene Jadrana, podno Sustipana. Turnir je tijekom godina prerastao u jednu od osebujnijih ljetnih sportskih manifestacija u Splitu, a posebnost mu daje upravo teren na kojem se igra – skaline na plaži, specifična pravila i ambijent tik uz more.

Više od 90 ekipa, tribine ponovno pune

Ovogodišnje izdanje okupilo je čak 91 ekipu u pet kategorija, a tijekom protekla tri tjedna na igralištu se odigravao velik broj utakmica.

Organizatori ističu kako je interes publike ponovno bio velik te su tribine tijekom turnira bile ispunjene, stvarajući atmosferu po kojoj je ova manifestacija posljednjih godina postala prepoznatljiva. "Za ovaj turnir uvijek se traži karta više, iako mi ulaznice ne naplaćujemo", poručuju organizatori, naglašavajući kako upravo blizina publike, neobičan teren i dalmatinski ambijent daju turniru njegov poseban karakter.

Marko Livaja uručuje pehare pobjednicima

Posebnu pažnju finalne večeri peivlači i mogući dolazak Marka Livaje, kojeg organizatori nazivaju zaštitnim znakom turnira. Kako navode, Livaja velik dio slobodnog vremena provodi upravo na ovoj plaži i igralištu, a večeras će imati posebnu ulogu – uručit će pehare i medalje najboljim ekipama ovogodišnjeg izdanja.

Pred publikom su još završne utakmice u dvije kategorije – veterani +45 i seniori.

Evo satnice velikog finala

Program počinje u 18 sati utakmicom za treće mjesto veterana, nakon čega slijedi završnica seniora.

18:00 – Veterani, utakmica za 3. mjesto

18:30 – Seniori, utakmica za 3. mjesto

19:00 – Finale veterana

20:00 – Finale seniora

Veliko finale tako će spustiti zastor na još jedno izdanje turnira koji je od lokalnog sportskog okupljanja izrastao u događaj koji iz godine u godinu privlači velik broj igrača i gledatelja na jednu od najatraktivnijih splitskih lokacija.