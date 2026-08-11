Split već u 13 sati na gotovo 38 stupnjeva, dijelovi Dalmacije približili se 40: Vrućina još nije dosegla vrhunac

Dalmacija je u utorak ponovno na udaru izražene ljetne žege, a temperature su već u ranim poslijepodnevnim satima dosegnule vrijednosti koje potvrđuju koliko je snažan aktualni toplinski val.

U Splitu je u 13 sati službeno izmjereno čak 37,5 Celzijevih stupnjeva, odnosno gotovo 38 stupnjeva. Posebno je zanimljivo da je tako visoka temperatura zabilježena već početkom poslijepodneva, kada dnevna temperatura u pravilu još nije dosegnula svoj maksimum. Još je toplije u pojedinim dijelovima Dalmatinske zagore i doline Neretve.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.

Zbog toplinskog vala za kontinentalni dio Hrvatske uključen je narančasti Meteoalarm, a budući da se u obalnim područjima očekuju još više temperature, na snazi je crveni Meteoalarm za kninsku, riječku, splitsku te dubrovačku regiju.

Najgori dio dana tek slijedi

Na obali visoke temperature dodatno otežava kombinacija jakog sunca i zagrijanih urbanih površina, dok se u unutrašnjosti Dalmacije temperatura lokalno približava 40 stupnjeva.

DHMZ je za danas na svojim stranicama istaknuo upozorenja povezana s vrućinom, a građanima se tijekom ovakvih vremenskih prilika preporučuje izbjegavanje duljeg boravka na izravnom suncu u najtoplijem dijelu dana.

Poseban oprez potreban je kod starijih osoba, kroničnih bolesnika i male djece. Preporučuje se uzimati dovoljno tekućine, boraviti u rashlađenim prostorima kada je to moguće te teže fizičke aktivnosti ostaviti za jutarnje ili večernje sate.

Ni noć ne donosi veliko osvježenje

Problem tijekom izraženih toplinskih valova nisu samo dnevni maksimumi. Na obali su i noći vrlo tople, zbog čega se organizam teže oporavlja od dnevne vrućine.

Ako je suditi prema temperaturama izmjerenima već oko 13 sati, pred Splitom i ostatkom Dalmacije još je nekoliko sati prave kolovoške žege.