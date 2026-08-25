Split već 35 dana čeka pravu kišu: Grad se kuha gotovo mjesec dana, a niz vrućine ne prestaje

Ljeto u Splitu kao da nema namjeru popustiti. Danima se temperature penju iznad 30 stupnjeva, noći gotovo da ne donose pravo osvježenje, a ozbiljnije kiše nema već više od mjesec dana. Pogled na podatke s meteorološke postaje Split-Marjan najbolje pokazuje koliko je dugotrajno aktualno vruće i sušno razdoblje.

Ako ne računamo simboličnih 0,7 milimetara oborine zabilježenih 8. kolovoza, posljednja kiša u Splitu pala je još 21. srpnja. Toga je dana na Split-Marjanu izmjereno 9,4 milimetra oborine, odnosno 9,4 litre vode po četvornom metru. Još obilnija kiša pala je deset dana ranije, 11. srpnja, kada je izmjereno čak 18,4 milimetra.

Posljednja kiša prije 35 dana

Drugim riječima, do ovog utorka, 25. kolovoza, od posljednje konkretnije kiše u Splitu prošlo je čak 35 dana. Istina, 8. kolovoza zabilježeno je 0,7 milimetara oborine, no riječ je o količini manjoj od jedne litre po četvornom metru. Nakon toga, prema dostupnim podacima za Split-Marjan, nastavilo se potpuno suho razdoblje. Od 9. do najmanje 23. kolovoza svakog je dana zabilježeno 0 milimetara oborine. Koliko je kolovoz dosad bio suh najbolje govori podatak da je od 1. do 23. kolovoza na Marjanu ukupno izmjereno samo 0,7 milimetara kiše.

No suša je samo jedan dio priče.

Gotovo mjesec dana temperatura ne pada ispod 30 stupnjeva

Posebno je impresivan niz visokih dnevnih temperatura. Nakon nešto ugodnijih dana krajem srpnja, kada je 24. srpnja maksimalna temperatura iznosila 28 stupnjeva, 25. srpnja 29, a 26. srpnja oko 27 stupnjeva, već 27. srpnja počeo je novi niz vrućih dana. Od tada se situacija praktički nije promijenila. Podaci za Split pokazuju da su od 27. srpnja pa sve do kraja mjeseca maksimalne temperature ponovno bile iznad 30 stupnjeva, a 31. srpnja izmjereno je oko 36 stupnjeva.

Kolovoz je nastavio u istom, pa čak i žešćem ritmu. Od 1. do 23. kolovoza svaki dan na Split-Marjanu imao je maksimalnu temperaturu iznad 30 stupnjeva. Čak je 16 od prva 23 dana kolovoza temperatura dosegnula najmanje 35 stupnjeva.

Ni ponedjeljak, 24. kolovoza, nije prekinuo niz. DHMZ je tijekom dana na području Splita ponovno bilježio temperature iznad 30 stupnjeva, a na Split-Marjanu u podne je izmjereno 32,8 stupnjeva. To znači da je Split do ponedjeljka iza sebe imao 29 uzastopnih dana s temperaturom koja je dosegnula ili premašila 30 stupnjeva. Ako se danas, 25. kolovoza, ostvari prognozirani maksimum od oko 32 stupnja, Split će doći do nevjerojatnih 30 uzastopnih dana s maksimalnom temperaturom iznad 30 stupnjeva.

Split je ovog ljeta već probio povijesnu granicu

Vrhunac aktualnog toplinskog razdoblja dogodio se 12. kolovoza. Toga je dana na meteorološkoj postaji Split-Marjan izmjereno čak 40,2 stupnja, što je postalo nova najviša službeno izmjerena temperatura u Splitu. Koliko je taj dan bio ekstreman pokazuje i podatak o noćnoj temperaturi. Minimalna temperatura toga dana iznosila je nevjerojatnih 30,5 stupnjeva.

Drugim riječima, čak ni tijekom najhladnijeg dijela dana temperatura se nije spuštala ispod 30 stupnjeva. A nije riječ samo o jednom ekstremnom danu. Tijekom prve polovice kolovoza redale su se temperature od 35, 36, 37 i 38 stupnjeva. Stanovnicima Splita dodatni problem predstavljaju izrazito tople noći. Podaci sa Split-Marjana pokazuju da su sva prva 23 dana kolovoza imala tropsku noć, odnosno minimalna temperatura nije se spuštala ispod 20 stupnjeva.

U brojnim slučajevima minimalne temperature bile su znatno više – 25, 26, 27 ili čak gotovo 30 stupnjeva. Takve temperature znače da se zgrade, asfalt i gradske površine tijekom noći teško hlade, pa novi dan počinje dok je grad još uvijek zagrijan od prethodnog.

Kada napokon stiže promjena?

Ni nastavak tjedna zasad ne obećava trenutačan kraj vrućine. Temperature će se u Splitu i dalje zadržavati oko ili iznad 30 stupnjeva, a prema aktualnim prognozama mogućnost nestabilnijeg vremena raste kako se približava kraj tjedna.

DHMZ-ova prognoza za Split ranije je za subotu, 29. kolovoza, upućivala na pad temperature i mogućnost nekoliko milimetara oborine. Aktualna prognoza također upućuje na mogućnost pljuskova i grmljavinskih nestabilnosti tijekom narednih dana, pa bi Split napokon mogao dočekati ono što mnogi već dugo priželjkuju – konkretniju kišu i barem kratkotrajni predah od dugotrajnog ljetnog žara. Jedno je, međutim, već sada jasno: Split iza sebe ima 35 dana bez ozbiljnije kiše i gotovo mjesec dana neprekinutih temperatura iznad 30 stupnjeva.