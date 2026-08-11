SPLIT UVODI ZABRANU PRODAJE ALKOHOLA NAKON 21 SAT Kazne idu i do gotovo 40 tisuća eura

Grad Split službeno je ograničio prodaju alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima tijekom ljetnih mjeseci. Prema odluci objavljenoj u "Službenom glasniku Grada Splita", alkohol će se od 1. lipnja do 15. rujna na cijelom području grada smjeti prodavati isključivo od 6 do 21 sat.

Naime, odluka se odnosi na prodavaonice, kioske, štandove i klupe, tržnice, prodaju na sajmovima i manifestacijama, automate, pokretnu prodaju te druge oblike prodaje izvan prodavaonica. Pritom nije važno je li prodaja alkohola osnovna djelatnost pojedinog objekta ili samo sporedni dio poslovanja.

Odluka donesena krajem srpnja na Gradskom vijeću

Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Splita odluku je donijelo na 14. sjednici održanoj 29. srpnja 2026. godine. Odluka je potom danas objavljena u "Službenom glasniku Grada Splita", a propisano je da stupa na snagu osmoga dana od dana objave. Nova pravila donesena su na temelju Zakona o trgovini, koji jedinicama lokalne samouprave omogućuje ograničavanje prodaje alkoholnih pića.

U obrazloženju odluke navodi se kako se ograničenje uvodi radi zaštite javnog zdravlja, javnog reda i mira, kulturne baštine i okoliša. Posebno se želi smanjiti negativne posljedice konzumacije alkohola tijekom večernjih i noćnih sati, uključujući narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke i onečišćenje javnih površina.

Naglašava se i potreba zaštite prostora povijesne jezgre Splita te drugih javnih prostora na području grada.

Zabrana vrijedi na području cijelog Splita

Za razliku od mjera koje bi se odnosile samo na pojedine dijelove grada ili turistički najopterećenije zone, ova odluka obuhvaća cijelo administrativno područje Grada Splita. Od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića u obuhvaćenim prodajnim objektima tako se neće smjeti prodavati nakon 21 sat, a prodaja će ponovno biti dopuštena od 6 sati ujutro.

Kazne za tvrtke do 39.810 eura

Nadzor nad provedbom odluke provodit će Državni inspektorat, kao i druga nadležna tijela u okviru svojih ovlasti.

Za one koji se ograničenja ne budu pridržavali predviđene su visoke kazne. Pravna osoba može biti kažnjena iznosom od 5.000 do 39.810 eura, dok odgovornoj osobi u pravnoj osobi prijeti kazna od 2.000 do 6.630 eura.

Fizičkoj osobi obrtniku, kao i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, za isti prekršaj prijeti kazna od 5.000 do 13.270 eura, dok je za fizičke osobe propisana kazna od 2.000 do 6.630 eura.